Mark Rutte nu crede că SUA se va retrage din NATO. Secretarul cere creșterea investițiilor în apărare

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă, într-un interviu pentru publicația germană Die Welt, că nu vede o posibilă retragere a Statele Unite ale Americii din alianță, în contextul îngrijorărilor generate de declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump.

Mark Rutte a declarat că nu există indicii privind o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO și a subliniat rolul esențial al angajamentului american pentru securitatea Europei.

„Protecția nucleară americană pentru Europa nu este pusă sub semnul întrebării”, a declarat Rutte, adăugând că aceasta rămâne „garanția supremă a securității în Europa”.

În contextul conflictului dintre Iran, pe de o parte, și SUA și Israel, pe de altă parte, șeful NATO a afirmat că Teheranul reprezintă o amenințare inclusiv pentru Europa.

„Împreună cu China și Coreea de Nord, Iranul a jucat un rol cheie în sprijinirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Rutte. „Timp de decenii, Iranul a fost un exportator de haos, nu doar în propria regiune, ci în întreaga lume.”

Acesta a invocat programul nuclear, dezvoltarea de rachete cu rază de până la 2.000 de kilometri și sprijinul acordat unor organizații precum Hamas în Fâșia Gaza sau Hezbollah în Liban.

Mark Rutte a cerut intensificarea investițiilor în industria de apărare pentru a menține capacitatea de descurajare a alianței.

„Acest lucru este crucial pentru menținerea descurajării și apărării noastre. Sunt încrezător că NATO în ansamblu, dar și fiecare aliat în parte, va acționa în așa fel încât să înlăture obstacolele și să dezlănțuie potențialul industriilor de apărare de ambele părți ale Atlanticului.”

El a amintit că, la summitul NATO de la Haga, statele membre au decis ca până în 2035 fiecare țară să aloce un total de 5% din producția economică pentru apărare.„Dar trebuie să cheltuim banii cu înțelepciune”, a spus Rutte.

Secretarul general a salutat și cooperarea militară dintre Kiev și Berlin, în special în domeniul producției de drone și rachete.

Obiectivele includ creșterea vitezei de inovare în sistemele de armament, accelerarea implementării rezultatelor cercetării și extinderea producției de drone și muniții. Rutte a menționat și planurile de accesare a unor noi surse de finanțare și de intensificare a cooperării între companiile din statele membre.

„Dar societatea civilă poate ajuta și ea”, a spus acesta, adăugând: „Spuneți băncilor și fondurilor de pensii că pot investi în apărare. Investițiile în apărare nu sunt condamnabile, dimpotrivă: industria noastră de apărare joacă un rol central în a ne asigura că putem continua să trăim în siguranță.”

Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au alimentat îngrijorările privind relația dintre SUA și NATO, în special în contextul criticilor adresate aliaților europeni. Trump a reproșat unor state membre sprijinul considerat insuficient în contextul conflictului cu Iranul și a făcut referiri repetate la Spania, Franța și Regatul Unit.

Pentru o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO ar fi necesară aprobarea Senatului american cu o majoritate de două treimi, scenariu considerat puțin probabil.

Mark Rutte a declarat că a discutat recent cu Trump la Casa Albă și că acesta a fost „evident dezamăgit” de mai multe state membre ale alianței. Printre subiectele abordate s-au numărat utilizarea bazelor militare și misiunile de securitate din zona Strâmtorii Ormuz.

În același timp, Rutte a afirmat că înțelege nemulțumirile exprimate de liderul american și a subliniat necesitatea consolidării industriei de apărare europene, pe care o consideră esențială pentru menținerea securității și a capacității de descurajare.