Alianța nord-atlantică, criticată dur de la Washington. Rutte vorbește despre state care „au fost testate și au eșuat”

Secretarul General al NATO, Mark Rutte a declarat că unele state NATO „au fost puse la încercare și au eșuat” în contextul războiului din Iran, subliniind totodată că majoritatea aliaților europeni și-au respectat angajamentele, în urma unei întâlniri tensionate cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă, potrivit Reuters.

Discuțiile dintre Washington și aliații europeni au scos la iveală fisuri în cooperarea strategică, în special în ceea ce privește contribuția militară directă la operațiunile din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat CNN după întâlnirea cu Donald Trump, Mark Rutte a confirmat că există nemulțumiri în rândul administrației americane.

Rutte a caracterizat discuția cu liderul american drept „sinceră și deschisă”, menționând că Trump este „în mod evident dezamăgit” de nivelul de implicare al unor aliați NATO.

Potrivit oficialului NATO, contribuțiile europene nu s-au limitat la intervenții militare directe, ci au inclus sprijin logistic, acces la baze, survoluri și alte forme de susținere operațională.

După întâlnire, Donald Trump a continuat să critice public alianța, reiterând percepția că NATO nu a răspuns așteptărilor Washingtonului.

Liderul american a acuzat mai multe state membre că au refuzat să permită accesul avioanelor militare americane în spațiul aerian sau să participe la operațiuni navale în Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, administrația de la Casa Albă a transmis un mesaj similar prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, care a afirmat că aliații „au întors spatele poporului american” în timpul conflictului.

În paralel, Trump a descris NATO drept un „tigru de hârtie” și a sugerat în repetate rânduri posibilitatea retragerii Statelor Unite din alianță, amplificând tensiunile diplomatice.

Conflictul cu Iranul a evidențiat diferențe semnificative între Statele Unite și unele state europene. Mai multe țări NATO au refuzat să participe direct la operațiuni militare, invocând riscuri de escaladare și considerente de politică internă.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, unele state au limitat accesul militar american sau au evitat implicarea în misiuni de securizare a rutelor maritime strategice, inclusiv în Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, NATO ca organizație nu este implicată direct în conflict, poziție reiterată anterior de conducerea alianței, care a subliniat că participarea este la latitudinea statelor membre individuale.

Discuțiile au avut loc în contextul unui armistițiu temporar de două săptămâni între Statele Unite și Iran, menit să reducă intensitatea conflictului și să permită reluarea negocierilor.

Cu toate acestea, efectele politice și diplomatice ale confruntării continuă să afecteze relațiile transatlantice. Analiștii citați de presa internațională consideră că tensiunile generate de acest episod ar putea avea consecințe pe termen lung asupra coeziunii NATO.

Situația actuală este descrisă drept una critică pentru alianța nord-atlantică, în condițiile în care divergențele legate de Iran se suprapun peste alte dosare sensibile, precum războiul din Ucraina, cheltuielile militare și relațiile cu Rusia.

Mark Rutte, aflat în funcția de secretar general al NATO din 2024, încearcă să mențină echilibrul între pozițiile Washingtonului și cele ale capitalelor europene.

În acest context, oficialii europeni au insistat că sprijinul pentru SUA există, dar se manifestă în forme diferite față de implicarea militară directă.

În ciuda divergențelor, dialogul dintre SUA și NATO continuă, iar întâlnirea dintre Trump și Rutte a inclus și discuții despre consolidarea cooperării în domeniul apărării și gestionarea altor crize internaționale.

Rutte a evitat să confirme dacă Trump a discutat explicit despre retragerea Statelor Unite din NATO, limitându-se la a spune că a fost o discuție „deschisă” și că președintele american și-a exprimat clar poziția.

În același timp, liderii europeni și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la securizarea rutelor maritime și la stabilizarea regiunii Golfului, în cadrul eforturilor diplomatice aflate în desfășurare.