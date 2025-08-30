Naționala de superstaruri a Franței, meciuri de pregătire cu handbalistele din Oradea

O adevărată sărbătoarea a handbalului are loc la Oradea. Prezența Naționalei României în orașul de pe Crișul Repede a făcut întodeauna săli pline. Se așteaptă ca publicul să umple Oradea Arena la meciurile dintre cele două naționale, a României și a Franței. Franța are un palmares de invidiat. E campioană olimpică (Tokyo 2020), campioană mondială (2003, 2017, 2023) și campioană europeană (2018).

Meciurile, dincolo de spectacolul oferit, sunt teste pentru Naționala de handbal feminin a României care se pregătește pentru Campionatul Mondial care are va avea loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie și e găzduit de Germania și Olanda.

Tricolorele au șansa să își testeze forțele în compania campioanelor olimpice și mondiale, într-o atmosferă incendiară.Până pe 5 septembrie pot fi achiziționate abonamente la cele două meciuri.Din 6 septembrie, se vor putea achiziționa bilete individuale, pentru fiecare meci în parte.Evenimentul este organizat în parteneriat cu Federația Română de Handbal și reprezintă o avanpremieră pentru EHF Euro 2026, competiție europeană la care Oradea va fi gazdă oficială.