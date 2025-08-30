Sport
Naționala de superstaruri a Franței, meciuri de pregătire cu handbalistele din Oradea
- Veronica Bursașiu
- 30 august 2025, 08:22
Handbal de elită la Oradea Arena. Iubitorii acestui sport au ocazia să vadă la lucru unele dintre cele mai valoroase jucătoare din lume.Începând de ieri, 29 august, fanii handbalului pot procura abonamente pentru meciurile din 18 și 20 septembrie dintre România și Franța. Campioanele olimpice și mondiale vin la Oradea pentru două meciuri de pregătire cu naționala României.
O adevărată sărbătoarea a handbalului are loc la Oradea. Prezența Naționalei României în orașul de pe Crișul Repede a făcut întodeauna săli pline. Se așteaptă ca publicul să umple Oradea Arena la meciurile dintre cele două naționale, a României și a Franței. Franța are un palmares de invidiat. E campioană olimpică (Tokyo 2020), campioană mondială (2003, 2017, 2023) și campioană europeană (2018).
Consiliul Local Oradea a hotărât, la finele acestei săptămâni, să aloce din bugetul propriu 65.100 de lei pentru organizarea celor două meciuri dintre România și Franța. Această sumă reprezintă costurile de cazare ale naționalei Franței la Oradea, în perioada 17-21 septembrie. Celelalte cheltuieli aferente vor fi suportate de către Federația Română de Handbal. Oradea devine capitala handbalului feminin.Pe 18 și 20 septembrie, naționala României întâlnește campioana olimpică și multiplă campioană mondială Franța, într-un adevărat spectacol sportiv.
Spectatorii vor vedea la lucru unele dintre cele mai bune jucătoare din lume
Meciurile, dincolo de spectacolul oferit, sunt teste pentru Naționala de handbal feminin a României care se pregătește pentru Campionatul Mondial care are va avea loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie și e găzduit de Germania și Olanda.
Tricolorele au șansa să își testeze forțele în compania campioanelor olimpice și mondiale, într-o atmosferă incendiară.Până pe 5 septembrie pot fi achiziționate abonamente la cele două meciuri.Din 6 septembrie, se vor putea achiziționa bilete individuale, pentru fiecare meci în parte.Evenimentul este organizat în parteneriat cu Federația Română de Handbal și reprezintă o avanpremieră pentru EHF Euro 2026, competiție europeană la care Oradea va fi gazdă oficială.
