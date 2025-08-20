Justitie Nașul primarului Ion Ceban, Ruslan Garbalî, vizat într-un nou scandal. Ar fi implicat în organizarea protestelor lui Șor







Republica Moldova. Nașul de cununie al primarului Ion Ceban, Ruslan Garbalî, revine în atenția publică după ce numele său apare într-o investigație a Poliției privind organizarea protestelor anunțate de Ilan Șor. Demis în aprilie 2025 de la „Apă-Canal Chișinău” „pentru suspiciuni rezonabile”. Garbalî, actual șef al oficiului teritorial Vulcănești al partidului „Renaștere”, este acuzat că ar recruta persoane plătite să participe la mitinguri.

Poliția Republicii Moldova a difuzat un video în care un tânăr din Comrat povestește cum a fost contactat de Garbalî. Potrivit acestuia, i s-ar fi propus suma de 1000 de lei pentru a participa la miting și a face agitație. În timpul interogatoriului, tânărul a fost pus să recunoască persoana dintr-o fotografie. Tânărul a rostit numele „Ruslan”. Totodată, a citit de pe telefon numărul de pe care fusese apelat, care corespunde cu cel utilizat anterior de Garbalî în convorbirile cu jurnaliștii.

Informațiile apar pe fundalul speculațiilor că, după eșecul la prezidențialele și referendumul din 2024, Kremlinul pregătește o nouă strategie. Planul ar viza consolidarea partidelor pro-ruse și crearea unora cu aparențe pro-europene. Scopul fiind pentru a fragmenta electoratul. Surse din regiune susțin că Garbalî ar putea fi promovat ca un candidat de compromis al forțelor pro-ruse, inclusiv pentru a o înlocui pe bașcana Evghenia Guțul. Recent, la Moscova, Ilan Șor și Grigore Caramalac s-au întâlnit cu generalul FSB Serghei Beseda, discuțiile vizând și organizarea opoziției pro-ruse din Găgăuzia, unde numele lui Garbalî ar fi fost vehiculat.

Peste 40 de persoane au fost documentate de poliție în legătură cu protestul desfășurat luni, 18 august. Potrivit declarațiilor oficiale, majoritatea celor audiați ar fi recunoscut că au fost recrutați și remunerați. Scopul pentru a participa la acțiunea organizată în centrul Chișinăului.

În aprilie, contactat de „Evenimentul Zilei”, Ruslan Garbalî a negat categoric informațiile potrivit cărora ar fi candidatul pregătit de Șor și Caramalac.

„Am citit și eu pe niște canale dubioase. Scopul este de a destabiliza situația în Găgăuzia. Mai mult nu vreau să comentez.” Întrebat dacă va candida la alegerile parlamentare sau dacă este membru al unui partid, acesta a refuzat să răspundă. De asemenea, a evitat să confirme sau să infirme dacă este nașul de cununie al lui Ion Ceban, catalogând acest aspect drept „o chestiune personală”.