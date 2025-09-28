„Nașa” Independenței Naționale și monarhiei românești: enigmatica Hortense Cornu. O copilă de servitori a jucat prin mâna nevăzută a destinului un rol major în istoria modernă a României.

Hortense Cornu s-a născut în familia Lacroix, familie de servitori în slujba părinților lui Napoleon al III-lea. Tatăl viitorului împărat era frate cu Napoleon I. Mama sa era fiica Josephinei soția lui Napoleon I din prima căsătorie a acesteia. A fost crescută și educată alături de fiii lui Louis, fost rege al Olandei și al Hortensei de Beauharnais.

A primit la naștere, prenumele Hortense, iar viitorul Napoleon III deși era doar cu puțin mai mare decât ea, i-a fost naș. A studiat la un pension celebru unde viața ei s-a schimbat.

Înainte de căsătoria cu pictorul academist Sebastien Melchior Cornu, Hortense Cornu a studiat la pension unde a fost colegă cu mama viitorului rege Carol I al României. Soțul ei, pictorul Sebastien Cornu îi va face primul portret în 1843, când micul Carol avea patru ani.

Așa a ajuns Hortense Cornu, ca fină a lui Napoleon III să inducă ideea că tânărul Carol, la 1866 ar fi opțiunea perfectă pentru tronul României, unde de la 1857 se dorea un prinț străin.

Istoriografia înregistrează ofi­cial eforturile clasei politice de la București de a folosi bunele oficii ale Împăratului Napole­on al III-lea, pentru a oferi tro­nul României, vacantat în februarie 1866, unui Principe Străin, cât mai re­pede posibil. Ideea de a fi un Principe Străin pe tronul României nu era nouă. Fuse­se enunțată de Adunările Ad-Hoc din 1857. Așadar, Hortense Cornu a fost doar la locul potrivit pentru modernizarea României.

