Social NASA anunță descoperirea celui mai clar semn de viață pe Marte







Prezența unor pete cu aspect de „leopard” pe roci din Craterul Jezero ar putea fi dovada că viața microbiană a existat pe Marte, a anunțat NASA într-o conferință de presă. „Nu găsim altă explicație”, a declarat Sean Duffy, administratorul interimar al agenției.

Roverul Perseverance, ajuns pe Marte în februarie 2021, a descoperit anul trecut urme ruginii pe un vechi albie de râu din Craterul Jezero, o regiune aflată la nord de ecuatorul marțian. Cercetătorii au suspectat că ar putea fi dovezi lăsate de microbi, însă au analizat timp de un an posibile alternative.

Imagini de înaltă rezoluție au arătat tipare distincte de minerale, formând ceea ce oamenii de știință numesc „fronturi de reacție”, locuri unde au avut loc procese chimice și fizice. Petele conțin două minerale bogate în fier: vivianită – prezentă pe Pământ în sedimente și zone cu materie organică în descompunere – și greigită, asociată cu activitatea microbiană.

NASA susține că aceste urme ar putea fi „excretate” de microbi antici care foloseau carbonul, sulful și fosforul ca surse de energie.

„Este incredibil de entuziasmant. După un an de verificări, comunitatea științifică ne-a spus că nu există altă explicație. Acesta ar putea fi cel mai clar semn de viață descoperit pe Marte”, a spus Sean Duffy.

Nicky Fox, administrator asociat al Direcției pentru Misiuni Științifice din cadrul NASA, a adăugat: „Analiza petelor sugerează că ar putea fi rezultatul unei forme de viață antice. Este cel mai aproape de răspunsul la întrebarea dacă suntem singuri în univers.”

Craterul Jezero, astăzi un peisaj arid și înghețat, era acum 3,7 miliarde de ani plin cu apă. Imagini realizate de sateliți arată că zona seamănă cu deltele de râu de pe Pământ, unde sedimentele se depun sub formă de evantai. Straturile de argilă și nămol fin descoperite acolo sunt ideale pentru conservarea urmelor biologice.

Dr. Joel Hurowitz, de la Stony Brook University din New York, a explicat: „În momentul în care am primit imaginile, am văzut caracteristici care ne arătau că s-au produs reacții chimice interesante în acele roci. Pe Pământ, astfel de minerale sunt adesea rezultatul metabolismului care consumă materie organică.”

El a subliniat însă că pentru confirmarea finală este necesară aducerea probelor pe Pământ. „Trebuie să avem aceste mostre în laboratoarele noastre pentru a stabili cu certitudine dacă sunt urme biologice”, a spus cercetătorul.

Misiunea de aducere a probelor, realizată de NASA în parteneriat cu ESA, este programată pentru sfârșitul anilor 2030.

Katie Stack Morgan, cercetător principal în cadrul proiectului Perseverance la Jet Propulsion Laboratory, a menționat: „Afirmațiile despre descoperirea vieții extraterestre necesită dovezi extraordinare. Publicarea rezultatelor într-o revistă precum Nature este un pas crucial. Deși explicațiile non-biologice sunt mai puțin probabile, nu pot fi complet excluse.”

Oamenii de știință spun că noile date sugerează că viața ar fi putut apărea pe Marte în aceeași perioadă cu Pământul. „Universul are 100 de miliarde de ani-lumină și doar în apropierea noastră, la 10 ani-lumină, știm de existența a peste 400 de planete. Posibilitatea vieții dincolo de Terra este reală, poate chiar a unor forme inteligente”, a adăugat Nicky Fox.