Muzica vindecă. „Armoniile Speranței” urcă pe scena Ateneului. Exclusiv

Proiectul „Armoniile Speranței” este un demers cultural și caritabil născut în 2022, la inițiativa dr. Remus Nica, și construit pe credința că muzica poate deveni un instrument de vindecare. Cea de-a cincea ediție va avea loc pe 6 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Ateneul Român.

Gândit ca un apel adresat societății civile și companiilor din domeniul sănătății, evenimentul își propune să readucă în atenția publicului calitatea vieții pacienților cu cancer, oameni a căror luptă nu se sfârșește odată cu tratamentul, ci continuă mult timp după ce părăsesc saloanele de spital.

Dr. Nica și colegii săi din Orchestra Medicilor au ales să transmită un mesaj important prin muzică, care nu doar încântă sufletul, ci are și un efect vindecător dovedit. În plus, muzica unește oamenii, reprezintă un limbaj universal pe care îl vorbim cu toții.

Inițiativa este strâns legată de momentul apariției Legii nr. 293/2022 – „Legea cancerului”, care stabilește un plan național pentru prevenirea și combaterea acestei boli cumplite. Așa cum explică dr. Remus Nica, în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei, „proiectul s-a născut odată cu legea pentru bolnavii de cancer din 2022 pentru a sensibiliza populația, pentru a-i face pe oameni să conștientizeze că lângă noi se află persoane bolnave care au nevoie de empatia, ajutorul și dragostea noastră”.

Debutul din 2022 a fost unul spectaculos, realizat împreună cu Guvernul României, Președinția României și Casa Regală Britanică. Pe scenă au urcat atunci nume legendare, precum Sir Willard White, bas-bariton al Casei Regale Britanice, urmat în 2023 de soprana Lesley Garrett.

„Am ajuns să colaborăm cu muzicieni apropiați ai Casei Regale Britanice după ce l-am cunoscut pe impresarul London Symphony Orchestra, care mi-a fost pacient și mi-a devenit apoi prieten. Asta înseamnă să te iubească Dumnezeu”, spune dr. Remus Nica. „Anul trecut am promovat copii muzicieni geniali”, adaugă dr. Nica, „iar în 2025 pe scenă va străluci soprana de origine română Cellia Costea, o voce consacrată pe marile scene ale lumii”.

La baza proiectului stă Orchestra Medicilor „Dr. Ermil Nichifor”, un ansamblu cu o istorie impresionantă, fondat în 1954 de nefrologul și muzicianul Ermil Nichifor. El este unul dintre primii cercetători ai legăturilor dintre medicină și muzică.

De-a lungul timpului, orchestra a devenit un reper cultural ce a reunit personalități importante din comunitatea medicală românească. A susținut sute de concerte în România și în străinătate, de la Germania și Italia, până la Vatican, Belgia și Austria, și a participat la ocazii precum Ziua Mondială a Sănătății sau evenimente caritabile majore.

În 2022, împreună cu maeștrii Daniel Jinga și Iosif Ion Prunner, a luat naștere Corul Național Român, format din „cele mai frumoase voci”, care a urcat pe scenă la fiecare ediție „Armoniile Speranței”.

Însă ediția din acest an aduce o noutate cu greutate. „Anul acesta, în premieră, va fi o orchestră formată din medici din mai multe orașe ale țării. Nu va fi doar Orchestra Medicilor din București, ci Orchestra Medicilor «Armoniile Speranței»”, spune dr. Nica.

Astfel, proiectul capătă anvergură națională, unind medici-muzicieni din centre universitare din toată țara în jurul unei cauze comune. „Medicii care tratează pacienții încearcă acum să vindece și prin muzică”, sintetizează dr. Nica filosofia proiectului.

Cea de-a cincea ediție va avea loc pe 6 decembrie 2025, la ora 18:30, la Ateneul Român și va reuni Orchestra Medicilor din România și invitați de prestigiu, sub bagheta maeștrilor Daniel Jinga și Iosif Ion Prunner.

Lista soliștilor este una dintre cele mai rafinate din istoria evenimentului și cuprinde nume precum Cellia Costea – soprană a Operei din Atena și o artistă de origine română care a cucerit deja marile scene ale lumii –, Valentin Șerban – violonist și câștigător al Concursului „George Enescu” 2020/2021 –, Daniel Magdal, tenor de renume internațional, Florin Ganea - bas-bariton, Alexandru Burcă – pianist, Ștefan Cazacu – violoncelist și Vlad Eniu – medic și dirijor.

Repertoriul va include lucrări de Verdi, Puccini, Enescu, Ceaikovski, Bizet, Josef Strauss, Eugen Doga și Carl Orff, dar și creații ale compozitorilor clasici și români care fac parte din repertoriul tradițional al Orchestrei Medicilor, de la Corelli și Händel până la Porumbescu, Toduță sau Marbé.

Ediția se va desfășura sub forma unei povești sonore. „În prima parte avem povestea bolnavului de cancer, de la momentul aflării veștii, trecând prin tratament și ajungând la final învingător, în «poiana însorită a vieții». În partea a doua ne apropiem și încercăm să introducem publicul în atmosfera sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou”, declară dr. Remus Nica.

Un fir narativ muzical care trece de la umbră la lumină, de la suferință la renaștere, într-un gest artistic menit să ofere fiecărui ascultător o formă de catharsis.

Primele trei ediții, din 2022, 2023 și 2024, au avut loc la Opera Națională București și s-au desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Cea de-a patra ediție, din 2024, a avut loc la Chișinău, marcând astfel extinderea proiectului în afara granițelor.

La fiecare ediție, mesajul medicilor-muzicieni a avut „un impact deosebit”, iar evenimentele au reușit să strângă fonduri pentru pacienți vulnerabili, copii și adulți aflați în tratament oncologic. Chiar dacă în timp strângerea directă de fonduri a devenit dificilă, proiectul a atras sponsorizări și servicii esențiale din partea unor spitale și companii private. „Royal Hospital sau MedEuropa sunt doar câteva exemple”, adaugă dr. Remus Nica.

Relația cu autoritățile rămâne oscilantă, după cum remarcă doctorul: „În primii ani am avut parte și de parteneriatul cu Înaltul Patronaj al președintelui țării, dar în ultima perioadă nu am mai avut colaborări pentru că au fost alegerile și nu am vrut să existe vreo asociere politică”.

Partenerii constanți rămân însă UMF „Carol Davila” și Colegiul Medicilor din România. Evenimentul s-a bucurat, de asemenea, și de o expunere mediatică amplă, fiind transmis de Trinitas TV, SRR și TVR.