Music Vibes - Răsună munții de muzică bună. Concert umanitar dedicat Asociației SURSA
- Dragoș Lefterescu
- 25 noiembrie 2025, 13:27
- Concertul de aseară de la Sinaia a avut o dublă menire: artistică și umanitară.
- Seara a fost completată de Brâul, în versiunea jazzistică a compozitorului Petru Stoianov, o reinterpretare modernă a piesei corale tradiționale, punând în valoare vitalitatea și creativitatea compozitorilor români contemporani, una dintre direcțiile esențiale ale proiectului MusicVibes.
- MusicVibes este un proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
În inima Sinaiei, acolo unde pădurile păstrează amintirea pașilor lui Enescu, iar Casa Memorială „George Enescu” veghează discret peste Valea Prahovei, proiectul MusicVibes, realizat de jmEvents a adus, în Sala George Enescu a Hotelului Cumpătu, o seară încărcată de emoție, eleganță și sens.
Evenimentul a fost dedicat Asociației SURSA, organizație care sprijină pacienții oncologici și familiile lor, construind în comunitate un spațiu de empatie, sprijin emoțional și demnitate. Prin acest gest, MusicVibes a dorit să ofere, prin artă, un mesaj de solidaritate, lumină și speranță celor care duc zilnic propriile lupte.
În cadrul serii, publicul s-a bucurat de un program muzical de excepție, ce a creat punți între tradiție și modernitate, între culturile Europei și patrimoniul românesc. Unul dintre momentele centrale a fost Jazz @ Enescu 26, intr-un aranjament orchestral inspirat de Sonata pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu. Aranjamentul original, realizat de pianistul și compozitorul italian Luca Aletta, a fost creat special pentru acest eveniment de la Sinaia, locul de suflet al maestrului.
Atmosfera poetică a continuat cu Wayfaring Stranger, în aranjamentul pentru coarde semnat de Alexia Ursache, bazat pe celebra versiune a lui Johnny Cash. Piesa, cu mesajul ei profund despre călătoria umană spre eternitate, a adus un moment de introspecție și împăcare, în perfectă consonanță cu misiunea Asociației SURSA: aceea de a însoți cu blândețe și curaj drumul celor vulnerabili.
Concertul a reunit stiluri, generații și sensibilități, transformând Sinaia într-o cetate a artelor, unde munții au răsunat de muzică bună, iar oamenii au vibrat împreună.
Desfășurat între 20 noiembrie și 2 decembrie 2025, MusicVibes reunește un ansamblu internațional de 12 muzicieni din șase țări – Italia, Germania, Polonia, România, Bulgaria și Ungaria – laureați ai EUROPAfest și Bucharest International Jazz Competition. Aceștia susțin concerte în România și Bulgaria: București, Snagov, Brașov, Ploiești, Pitești, Gabrovo și Ruse, aducând muzica live în spații autentice, prietenoase și adesea neconvenționale: muzee, filarmonici, huburi culturale, universități, licee sau biserici.
În această seară specială, muzica a devenit nu doar artă, ci și alinare, pentru că acolo unde răsună muzica bună, răsună și inimile.
Pentru mai multe detalii:
https://www.facebook.com/Bucharest.International.Jazz.Competition/
