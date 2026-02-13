Moșii de iarnă. Ce se împarte de Sâmbăta Morților și care este semnificația acestei zile

Moșii de iarnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și ca Sâmbăta Morților, reprezintă unul dintre cele mai importante momente de pomenire generală a celor trecuți la Domnul. Este o zi încărcată de emoție, reculegere și tradiții păstrate cu grijă din generație în generație. În fiecare an, înaintea începerii Postului Mare, credincioșii se adună în biserici și cimitire pentru a rosti rugăciuni pentru sufletele celor adormiți și pentru a împărți pomană în amintirea lor. În 2026, moșii de iarnă sunt trecuți în calendarul orotodox în data de 14 februarie.

Această zi nu este doar un obicei religios, ci și o expresie a legăturii profunde dintre cei vii și cei plecați dintre noi. În cultura românească, pomenirea moșilor are o semnificație aparte, fiind strâns legată de respectul pentru strămoși și de credința în viața veșnică.

Denumirea de „Moși” trimite la ideea de strămoși, de înaintași ai familiei și ai neamului. În tradiția românească, „moșii” sunt părinții, bunicii, străbunicii și toți cei dinaintea lor, chiar și aceia pe care nimeni nu îi mai pomenește în mod direct. Termenul reflectă o formă veche de respect față de rădăcinile familiei și față de continuitatea dintre generații.

În cadrul Bisericii Ortodoxe Române, există mai multe zile de pomenire generală a morților pe parcursul anului, însă Moșii de iarnă ocupă un loc central. Ziua dedicată pomenirii este sâmbăta, pentru că, potrivit tradiției creștine, în această zi Mântuitorul a stat cu trupul în mormânt, iar cu sufletul S-a pogorât la iad pentru a-i elibera pe cei adormiți înainte de venirea Sa.

Moșii de iarnă mai sunt numiți și „Sâmbăta sufletelor”. În alte tradiții creștine există zile similare de pomenire generală a morților, însă data diferă în funcție de rânduielile fiecărei Biserici.

În această zi, pot fi pomeniți toți cei care au murit în credința Bisericii și care nu s-au despărțit de aceasta prin fapte sau declarații făcute în mod conștient împotriva credinței. Slujbele de pomenire sunt rânduite pentru membrii Bisericii, adică pentru cei care au primit Sfintele Taine.

Nu pot fi pomeniți cei care au murit în dispreț fățiș față de Dumnezeu sau cei care nu au fost botezați. În învățătura ortodoxă, botezul este poarta de intrare în comunitatea Bisericii, iar pomenirea liturgică este rezervată celor care au făcut parte din aceasta.

Pentru cei dragi care au plecat dintre noi, pomenirea de la Moșii de iarnă este un gest de iubire și responsabilitate spirituală. Credincioșii cred că rugăciunile și milosteniile făcute în această zi aduc alinare sufletelor și iertare păcatelor.

Tradiția spune că de Moșii de iarnă se împart alimente gătite, pregătite cu grijă și oferite împreună cu vase noi. Printre cele mai întâlnite preparate se numără coliva, colacii sau pâinea, sarmalele, piftiile, plăcintele, fructele și vinul.

Coliva, preparată din grâu fiert și îndulcit, are o simbolistică profundă. Grâul reprezintă viața și învierea, amintind de cuvintele din Evanghelie despre bobul de grâu care trebuie să moară pentru a aduce rod. Colacii și pâinea simbolizează hrana și comuniunea, iar vinul este asociat cu jertfa și viața veșnică.

Un obicei păstrat mai ales în mediul rural este oferirea mâncării în vase noi – farfurii, castroane, căni sau străchini. Acestea nu se mai întorc la familie, ci rămân celui care primește pomana. Se spune că vasul simbolizează sufletul celui pomenit, iar darul făcut cu inimă curată aduce liniște și binecuvântare.

De multe ori, pachetul de pomană include și o lingură, o cană, un prosop sau alte obiecte de uz casnic, iar totul este însoțit de o lumânare aprinsă, semn al luminii lui Hristos care călăuzește sufletele.

Pe lângă participarea la slujba de pomenire, mulți credincioși merg la cimitir pentru a curăța mormintele și a aprinde lumânări. Se rostesc rugăciuni pentru odihna sufletelor și se împart pachete de pomană celor prezenți sau celor nevoiași.

În tradiția populară, se spune că în această zi sufletele celor adormiți se întorc simbolic acasă. De aceea, gospodinele pregătesc bucate alese și respectă cu strictețe obiceiurile moștenite. Totodată, există credința că nu este bine să se facă treburi grele în gospodărie, să se spele rufe sau să se muncească intens, pentru a nu tulbura liniștea sufletelor.

În unele zone ale țării, se obișnuiește ca masa să fie întinsă cu grijă, iar o parte din mâncare să fie oferită în mod special pentru cei sărmani, considerându-se că milostenia făcută în această zi are o putere aparte.

Moșii de iarnă au o semnificație profundă în viața spirituală a creștinilor ortodocși. Pomenirea morților nu este doar un act ritualic, ci o mărturisire a credinței în înviere și în viața veșnică. Prin rugăciune și milostenie, cei vii își arată iubirea față de cei adormiți și nădejdea că Dumnezeu îi va primi în Împărăția Sa.

Această zi amintește de legătura nevăzută dintre generații și de responsabilitatea fiecăruia de a păstra vie memoria înaintașilor. Într-o lume grăbită, Moșii de iarnă oferă un moment de oprire, de reflecție și de întoarcere la valorile fundamentale: credința, familia și continuitatea.

Astfel, Sâmbăta Morților rămâne una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, o zi în care rugăciunea, tradiția și solidaritatea se împletesc pentru a păstra vie legătura dintre cei vii și cei plecați la cele veșnice.