Tensiunile dintre Anca Alexandrescu și liderul AUR, George Simion, au ajuns la un nou nivel. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” susține că acesta ar încerca să o înlăture de la Realitatea PLUS și să limiteze aparițiile membrilor conducerii AUR în emisiunea pe care o prezintă.

Jurnalista a abordat și situația susținătorilor lui Călin Georgescu care s-au adunat în fața Arestului Central din București. Potrivit acesteia, o parte dintre participanți nu se mai regăsesc în acțiunile organizate de Gelu Vișan și de persoanele din jurul său.

Alexandrescu a explicat că postul de televiziune nu va mai fi prezent la manifestațiile din fața Arestului Central și a făcut referire la comportamentul unor participanți, despre care spune că s-au delimitat de modul în care sunt organizate acțiunile.

„Oamenii întreabă de ce nu vine Realitatea la Arestul Central. Dar nici nu va mai călca, ca să fie foarte clar.

Ați arătat cei care ați fost acolo o parte, pentru că am văzut că erau și oameni cu bun simț, supărați într-adevăr pe Realitatea, dar oameni care s-au comportat bine. Era un domn care chiar terminase facultatea de medicină veterinară, l-am văzut acolo, un om foarte articulat, care stătea de 30 de zile acolo, mi-a spus cineva care merge des acolo la Arestul Central, că sunt foarte mulți oameni de acest gen.

De asta nici nu-i mai vedeți pe toți acolo, pentru că nu se regăsesc în circul pe care îl face Vișan și toată gașca alu Băsescu și Ponta, pentru că ei sunt într-o gașcă acolo, ca să fie foarte clar. Cât despre domnul Simion, unde este?”, a afirmat realizatoarea TV.

Prezentatoarea susține că disputele dintre reprezentanții mișcării suveraniste ar putea afecta susținerea de care aceasta beneficiază. În opinia sa, George Simion ar avea principala responsabilitate pentru conflictele apărute și pentru îndepărtarea unor persoane din jurul lui Călin Georgescu.

Alexandrescu a vorbit și despre posibilitatea ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să urmeze un drum separat de liderul AUR.

„A depus cererea, am înțeles că niște oameni de la AUR vor depune cererea. Unde? Când se va face? Înțeleg că deja se ceartă unul dintre ei, sunt supărați că s-a bucurat Alexandreasca, că îl ceartă ei pe Simion. Certați-l pe Simion în continuare, n-am nicio problemă, n-aveți decât să vă scoateți ochii și să vă certați între voi, pentru că nu faceți decât mahala. Mahala.

Asta va duce la sfârșitul valului suveranist. Vă spun de câteva luni de zile. Și principalul vinovat este George Simion. Care George Simion, de frică că la un moment dat Călin Georgescu o să se rupă de el și o să-și facă nu neapărat un partid, pentru că știți că Călin Georgescu este împotriva partidelor, poate un grup separat. Habar n-am ce va face, e treaba domnului Georgescu, n-are decât să meargă mai departe cu Simion, dar este foarte clar, se vede de la o poștă, că Simion îi înlătură pe toți cei care crede el că reprezintă un pericol pentru poziția lui,

El care vrea să fie șef la AUR până în 2030, nu mai știe ce să mai facă, se dă peste cap”, a declarat Anca Alexandrescu.

Alexandrescu a susținut că George Simion le-ar fi cerut reprezentanților conducerii AUR să nu mai participe la emisiunea sa. Potrivit acesteia, decizia ar viza doar producția „Culisele statului paralel”, nu și celelalte emisiuni difuzate de Realitatea PLUS.

„Acum, domnul Simion a pedepsit-o pe Alexandra asta, în imaginația lui. Ce credeți că a făcut? A decis el că nimeni din conducerea AUR să nu mai participe la emisiunea mea. Atenție, doar la emisiunea mea, nu la cealalte emisiuni de la Realitatea Plus. Eu mă simt onorată, vă jur, adică totuși președintele partidului de opoziție, cel mai tare pe basculă, 40 și ceva, ce ziceați voi, 50%. Deci a luat o ca țintă pe Alexandreasca”, a spus aceasta.

Realizatoarea TV a afirmat că liderul AUR ar încerca să determine conducerea postului să renunțe la colaborarea cu ea. Alexandrescu a transmis că nu intenționează să plece și că va continua să îl critice pe George Simion.

„Adică voi credeți că m-a sancționat Simion pe mine? Păi Simion e disperat, nu știe ce să mai facă să-mi închidă gura, încearcă pe toate canalele. Ba mai mult de atâta, încearcă să mă dea afară de la Realitatea. Ăsta este visul lui, ca Alexandrească să fie dată afară de la Realitatea. Ghinion Georgică, nu voi fi dată afară de la Realitatea și voi rămâne în continuare aici și voi continua ceea ce am început, adică voi arăta cine ești cu adevărat. Și ce jocuri faci”, a afirmat jurnalista.

„Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea acestui monstru”

Alexandrescu a făcut referire și la perioada în care l-a susținut pe George Simion, afirmând că, la acel moment, nu a observat anumite lucruri legate de activitatea acestuia.

„Și încă o dată spun: regret că nu mi s-au deschis ochii mai devreme, că am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea acestui monstru. Sigur, o să zic ăștia să spun: „Faci jocurile PSD-ului, îi ajuți pe ăștia, blugi mi-am pus, îmi plac și bananele”, dar nu sunt nici pro-europeană și nici hashtagistă. Voi merge în continuare pe același drum, cu același discurs, și cu aceleași scopuri, adică acela de a ne lua țara înapoi. Acum nu mai este doar țara de luat înapoi, ci întreaga Europa trebuie luată înapoi”, a declarat prezentatoarea TV.

La începutul lunii octombrie, George Simion și Anca Alexandrescu au avut un schimb tensionat de replici, în direct, la Realitatea PLUS, după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar fi apărut și numele liderului AUR.

Simion i-a adresat realizatoarei TV întrebarea „Ce ai de faci așa?”, făcând trimitere la versurile unei manele.

Dialogul dintre George Simion și Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS:

„George Simion: Anca… Anca Alexandrescu: N-a răspuns! George Simion: Anca! Anca! Anca Alexandrescu: Doamna Alexandrescu! Doamna Alexandrescu! George Simion: Dacă pot vorbi… Anca Alexandrescu: Domnule Simion! George Simion: Doamna Alexandrescu! Anca Alexandrescu: Așa, vă rog. George Simion: Doamna Alexandrescu… Anca Alexandrescu: Vă rog! George Simion: Ce ai de faci așa? Anca Alexandrescu: Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa? George Simion: Eu v-am întrebat, răspundeți la întrebare. Anca Alexandrescu: Deci, stimate domnule Simion… Moderator: George Simion, îmi cer scuze… îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu-și are locul într-o emisiune de televiziune nici măcar în glumă. Anca Alexandrescu: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa? George Simion: Dar cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?”.