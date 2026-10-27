Politica

George Simion face bilanțul acțiunilor pentru Călin Georgescu: „Nu ştiu ce am fi putut face mai mult”

George Simion face bilanțul acțiunilor pentru Călin Georgescu: „Nu ştiu ce am fi putut face mai mult”Călin Georgescu și George Simion. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele partidului AUR, George Simion, susține că a făcut mai multe deplasări în străinătate pentru a aduce cazul lui Călin Georgescu în atenția publicului internațional și a susținut că formațiunea sa a rămas fidelă voinței alegătorilor.

Liderul AUR a prezentat deplasările externe din ultima perioadă drept o parte a demersurilor prin care a încercat să atragă atenția asupra situației lui Călin Georgescu. George Simion a susținut că aceste vizite au avut un scop politic și că eforturile partidului nu au fost inutile.

George Simion susține că AUR a făcut tot ce a putut pentru Călin Georgescu

Președintele AUR a afirmat că, în opinia sa, Călin Georgescu este deținut politic. Totodată, Simion a declarat că partidul a încercat să prezinte situația acestuia în afara României, printr-o serie de deplasări internaționale.

„În ultima perioadă am organizat o serie de deplasări externe. Nu au fost inutile (...). În opinia mea şi am tot dreptul la această opinie, avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă şi pentru a populariza atacul asupra democraţiei şi atacul asupra lui Călin Georgescu.

Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi

Probabil suntem printre puţinii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinţei poporului român. Nu ştiu ce am fi putut face mai mult în această situaţie şi nu ştiu cum poţi lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru", a declarat, într-un briefing, George Simion.

Prin aceste afirmații, liderul AUR a apărat poziția formațiunii față de Călin Georgescu și a susținut că partidul și-a menținut angajamentele politice, în ciuda dificultăților pe care spune că le întâmpină.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Liderul AUR reclamă închiderea unor conturi de TikTok

În același briefing, George Simion a abordat și situația conturilor de pe TikTok.

Președintele AUR a susținut că unele conturi au fost închise în ultima perioadă, descriind situația drept „în ultima perioadă e o adevărată prigoană pe TikTok”.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care Simion a criticat modul în care, în opinia sa, sunt tratate vocile politice pe care le reprezintă.

Stiri calde

23:58 - Orașul în care soarele dispare timp de aproape patru luni. Ultimul apus a avut loc pe 26 octombrie

23:50 - De ce se întărește pâinea peste noapte. Unde trebuie păstrată pentru a rămâne proaspătă

23:42 - George Simion face bilanțul acțiunilor pentru Călin Georgescu: „Nu ştiu ce am fi putut face mai mult”

23:34 - Elevii și studenții din Franța pregătesc noi proteste. Sindicatele au respins oferta Guvernului

23:25 - Dominic Fritz, despre presupusa misiune de spion în România. Cum explică intrarea în politică

23:12 - Cât costă să pui varză la murat în 2026. Diferențe mari de preț între piețele din București

HAI România!

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Proiecte speciale