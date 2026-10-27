Președintele partidului AUR, George Simion, susține că a făcut mai multe deplasări în străinătate pentru a aduce cazul lui Călin Georgescu în atenția publicului internațional și a susținut că formațiunea sa a rămas fidelă voinței alegătorilor.

Liderul AUR a prezentat deplasările externe din ultima perioadă drept o parte a demersurilor prin care a încercat să atragă atenția asupra situației lui Călin Georgescu. George Simion a susținut că aceste vizite au avut un scop politic și că eforturile partidului nu au fost inutile.

Președintele AUR a afirmat că, în opinia sa, Călin Georgescu este deținut politic. Totodată, Simion a declarat că partidul a încercat să prezinte situația acestuia în afara României, printr-o serie de deplasări internaționale.

„În ultima perioadă am organizat o serie de deplasări externe. Nu au fost inutile (...). În opinia mea şi am tot dreptul la această opinie, avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă şi pentru a populariza atacul asupra democraţiei şi atacul asupra lui Călin Georgescu.

Probabil suntem printre puţinii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinţei poporului român. Nu ştiu ce am fi putut face mai mult în această situaţie şi nu ştiu cum poţi lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru", a declarat, într-un briefing, George Simion.

Prin aceste afirmații, liderul AUR a apărat poziția formațiunii față de Călin Georgescu și a susținut că partidul și-a menținut angajamentele politice, în ciuda dificultăților pe care spune că le întâmpină.

În același briefing, George Simion a abordat și situația conturilor de pe TikTok.

Președintele AUR a susținut că unele conturi au fost închise în ultima perioadă, descriind situația drept „în ultima perioadă e o adevărată prigoană pe TikTok”.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care Simion a criticat modul în care, în opinia sa, sunt tratate vocile politice pe care le reprezintă.