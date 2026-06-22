Monica Anisie: „Nu voi pleca din Partidul Naţional Liberal”

Monica Anisie, propusă pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării în Cabinetul Veștea, a afirmat luni, la Palatul Parlamentului, că va rămâne în Partidul Național Liberal, în ciuda tensiunilor apărute după acceptarea mandatului. Declarațiile au fost făcute după audierea în comisiile de specialitate, unde candidatura sa a primit aviz favorabil.

Fostul ministru al Educației a explicat că decizia de a accepta portofoliul în Guvernul Veștea are legătură cu situația actuală din sistemul de învățământ și cu dorința de a contribui la schimbarea acestuia.

„Eu la momentul acesta încă sunt membru al Partidului Naţional Liberal. Nimeni nu poate contesta lucrul acesta. (...) Din punctul meu de vedere, aşa cum am declarat, am acceptat acest mandat tocmai pentru că îmi pasă de Educaţie, îmi pasă de ceea ce se întâmplă în sistem şi dumneavoastră zilnic prezentaţi tot felul de ştiri cu situaţii neplăcute din sistem. Ăsta este adevărul şi chiar îmi doresc ca sistemul de educaţie să fie altul. Să arate altfel. (...) Eu, aşa cum am declarat, nu voi pleca din Partidul Naţional Liberal. Eu, personal, nu voi face lucrul acesta. Sunt membră, este adevărat, că întâi de toate am fost membra Partidului Democrat şi apoi Democrat Liberal, eu provin din PDL, de când eram elevă în clasa a douăsprezecea. Şi să mi se spună acum că sunt o trădătoare! Eu, aşa cum am mai spus, aş fi un pic atentă la a folosi cuvântul 'trădător'. Pentru că dacă ne uităm în istorie, sunt alţii care ar trebui să răspundă pentru trădările pe care le-au făcut", a declarat Monica Anisie. Comuniștii olteni despre Beatles: Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie ASF propune reguli noi pentru pensiile private. Ce avantaje și dezavantaje au

Declarațiile sale vin în contextul discuțiilor din interiorul partidului generate de susținerea acordată Guvernului Veștea.

Monica Anisie a comentat și situația din partid, afirmând că actualul mod de funcționare al formațiunii nu reflectă principiile unei organizații democratice.

„Deci, haideţi să înţelegem, să ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă. Haideţi să nu trăim într-o democratură. Haideţi să nu devină PNL un SRL cu acţionar unic. A devenit, la momentul acesta. Eu aşa consider. Pentru că simulacrul acela de congres asta a evidenţiat. Despre asta este vorba. Şi dacă colegii mei îşi doresc să continue într-o astfel de democratură, repet, este treaba dumnealor. Dar eu nu plec din Partidul Naţional Liberal”, a afirmat Anisie.

Ea a mai spus că a primit mandat din partea organizației PNL Sector 2 pentru a susține și vota Cabinetul condus de Adrian Veștea.

Monica Anisie a primit luni aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare de specialitate pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

În cadrul votului din Comisiile pentru învățământ, 22 de parlamentari au susținut candidatura sa, 18 au votat împotrivă, iar trei s-au abținut. Reprezentanții AUR au părăsit sala înainte de exprimarea votului.

Audierea a avut loc la o zi după ce Congresul Extraordinar al PNL a adoptat o rezoluție care prevede excluderea membrilor partidului care participă la formarea unui guvern alături de PSD.

Votul final pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea este programat luni, de la ora 21:30, în plenul reunit al Parlamentului.