Două nume din Cabinetul Veștea, legături vechi cu Nicușor Dan

Două dintre numele propuse în Cabinetul condus de Adrian Veștea au avut în ultimii ani legături i directe cu președintele Nicușor Dan. Este vorba despre Olivia-Diana Morar, nominalizată pentru funcția de viceprim-ministru, și Marian Aurelian Bârgău, propus pentru portofoliul Economiei. Cdoi au avut roluri diferite în raport cu actualul șef al statului, însă ambii au colaborat cu acesta înainte de instalarea noului Guvern, arată G4Media.

Olivia-Diana Morar a fost deputat PNL de Bistrița până în anul 2024, când a ales să se alăture partidului Forța Dreptei, formațiune condusă de Ludovic Orban.

În alegerile prezidențiale din 2025, Forța Dreptei și PMP s-au numărat printre formațiunile care au susținut candidatura lui Nicușor Dan. În această perioadă, Morar a făcut parte din echipa de campanie a actualului președinte, ocupându-se de aspecte juridice.

După victoria lui Nicușor Dan în alegeri, aceasta a publicat pe rețelele sociale mai multe mesaje și fotografii alături de noul președinte, inclusiv în noaptea anunțării rezultatului.

„Iubesc România asa cum va deveni începând de acum! Dumnezeu sa îți călăuzească pașii, Nicușor Dan!”, arăta ea.

Numele acesteia a fost vehiculat și în negocierile pentru un alt Executiv care nu a mai ajuns să fie învestit. În prima parte a lunii, Morar figura printre variantele luate în calcul pentru Ministerul Muncii în formula guvernamentală propusă de Eugen Tomac. Proiectul politic a eșuat însă după ce nu a reușit să obțină susținerea necesară în Parlament.

O altă legătură directă cu actualul președinte este cea a lui Marian Aurelian Bârgău, nominalizat pentru portofoliul Economiei.

În prezent, acesta ocupă funcția de director general al Administrației Străzilor București, instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Înainte de a prelua această poziție, Bârgău a fost consilier al lui Nicușor Dan la Primăria Municipiului București.

Numirea sa la conducerea Administrației Străzilor, în anul 2021, a generat controverse deoarece a fost realizată prin detașare și nu în urma unui concurs. La acel moment, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a criticat procedura și a anunțat că va contesta în instanță mai multe astfel de numiri.

„Atacăm în contencios administrativ detașările pe posturi de directori făcute din rândul consilierilor. Primarul general a ales să nu facă numiri temporare până la finalizarea concursurilor, ci detașări din rândul consilierilor. Am avut o corespondență pe acestă temă, în care i-am explicat că nu sunt legale, dar a continuat (…) Codul Administrativ și o hotărâre de guvern prevăd că există câteva modalități de numire în acest funcții: concurs, examen sau numire temporară în funcție până la finalizarea concursului. Metoda detașării utilizată în acest caz ocolește regula, singura excepție e numirea temporară. Primarul nu a uzat-o. E vorba de sănătatea aparatului administrativ. Nu poți umple aparatul cu persoane care nu au trecut un concurs, ci doar beneficiază de încrederea demnitarului”, afirma Stoica, conform sursei.

După alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, Marian Bârgău a transmis public un mesaj de felicitare pe rețelele sociale.

„Vă mulțumesc, domnule Primar General Nicușor Dan, pentru buna colaborare și pentru încrederea acordată în acești 4 ani. Vă felicit pentru alegerea în funcția de Președinte al României și sunt convins că, din această nouă poziție, veți susține în continuare proiectele Administrației Străzilor București”, spunea el.

După câteva zile, acesta a participat și la ceremonia de învestire a noului președinte.

„Am fost prezent astăzi la ceremonia de învestire în funcție a noului Președinte al României, domnul Nicușor Dan. Un moment încărcat de emoție și responsabilitate”, mai arăta acesta.