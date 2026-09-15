Mocănița din Bucovina a deraiat. Locomotiva a ajuns pe asfalt

Mocănița Huțulca din Moldovița a deraiat marți, 15 septembrie, în zona Moldovița – Vatra Moldoviței, în timpul unor manevre efectuate de personalul feroviar. Locomotiva a ieșit de pe calea ferată îngustă și a ajuns pe partea carosabilă. În acel moment, trenul nu efectua o cursă turistică, iar în vagoane nu se aflau pasageri. Nicio persoană nu a fost rănită, potrivit Bucovina TV Regional.

Incidentul s-a produs în jurul prânzului, în timpul manevrelor feroviare, iar primele informații indică posibilitatea ca un element de prindere al locomotivei să fi cedat. Mocănița nu transporta turiști în momentul deraierii, astfel că incidentul nu s-a soldat cu victime. Imaginile realizate în zonă arată locomotiva ieșită în totalitate de pe șine și rămasă pe asfalt.

Primele date disponibile indică o posibilă problemă tehnică produsă în timpul manevrelor.

Un cârlig sau un alt element de prindere al locomotivei ar fi cedat, iar vehiculul feroviar a părăsit ulterior calea de rulare.

Cauza exactă a deraierii urmează să fie stabilită în urma verificărilor tehnice asupra locomotivei și a ansamblului feroviar.

Incidentul nu a fost semnalat prin numărul unic de urgență 112, întrucât nu au existat persoane rănite și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poziția în care a rămas locomotiva după deraiere a atras atenția oamenilor aflați în zonă. Aceasta a ieșit de pe linia îngustă, iar corpul locomotivei a ajuns pe partea carosabilă.

Deraierea s-a produs însă în timpul unor manevre și nu în timpul unei curse destinate turiștilor.

Primele informații apărute pe rețelele sociale au indicat inclusiv posibilitatea ca în zonă să fi existat pasageri, însă datele disponibile ulterior arată că în Mocăniță nu se aflau turiști în momentul incidentului.

Mocănița Huțulca circulă pe calea ferată îngustă din Moldovița și este una dintre atracțiile turistice cunoscute ale Bucovinei. Potrivit site-ului oficial al Mocăniței Moldovița, turiștii au la dispoziție ruta Moldovița–Argel, care presupune un traseu de aproximativ 25 de kilometri dus-întors și poate fi parcurs cu locomotivă cu abur. Există, de asemenea, o rută mai scurtă între Moldovița și Vatra Moldoviței, pe care circulă o locomotivă diesel.

În ultimii ani, călătoriile cu Mocănița au devenit unul dintre produsele turistice reprezentative pentru această zonă, trenurile cu ecartament îngust traversând peisajul montan al Bucovinei și atrăgând numeroși vizitatori în timpul sezonului turistic.

Până în prezent nu a fost anunțat dacă incidentul produs marți va modifica programul curselor următoare. Pe site-ul oficial sunt afișate în continuare programul și sistemul de rezervări pentru călătoriile cu plecare din Moldovița.

Cauzele tehnice exacte care au dus la deraierea locomotivei urmează să fie stabilite după verificări.