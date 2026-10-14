În fiecare an, mii de credincioși ajung la Iași pentru a se închina la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Dincolo de tradiția pelerinajului și de poveștile despre viața sa duhovnicească, descoperirea sfintelor moaște este legată de o întâmplare. Trupul Cuvioasei Parascheva a fost găsit la mulți ani după înmormântarea sa, în apropierea localității natale, Epivat. Potrivit tradiției bisericești, două vedenii au dezvăluit identitatea celei îngropate și i-au îndemnat pe localnici să-i cinstească rămășițele pământești.

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în jurul secolului al XI-lea, în Epivat, o localitate aflată pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, astăzi Istanbul. Crescută într-o familie creștină, a fost atrasă încă din copilărie de credință și de dorința de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

Potrivit tradiției, impresionată de învățăturile Evangheliei, tânăra și-a împărțit hainele și bunurile personale săracilor. Gesturile sale nu au fost întotdeauna înțelese de familie, însă Parascheva a continuat să urmeze calea milosteniei și a smereniei.

După ce și-a pierdut părinții, a renunțat la averea moștenită și a plecat spre Constantinopol, apoi în Țara Sfântă. Ajunsă la Ierusalim, s-a rugat la locurile sfinte, după care s-a retras într-o mănăstire de maici din pustia Iordanului.

Acolo a dus o viață aspră, dedicată rugăciunii, postului și nevoințelor duhovnicești, urmând exemplul marilor pustnici ai creștinătății.

După mai mulți ani petrecuți în rugăciune, Cuvioasa Parascheva ar fi avut o vedenie în care un înger i-a transmis că trebuie să se întoarcă în locurile natale.

A urmat îndemnul și a revenit în Epivat, unde și-a petrecut ultimele zile din viață. Potrivit tradiției, Sfânta a trecut la cele veșnice în jurul vârstei de 25 de ani.

Trupul său a fost îngropat într-un mormânt simplu, fără ca oamenii să-i cunoască identitatea și fără ca cineva să știe că avea să fie cinstită, mai târziu, de credincioși din numeroase țări.

Povestea descoperirii Sfintelor Moaște este relatată de părintele Mircea Păcurariu în volumul „Sfinți Daco-Români și Români”, potrivit tradiției bisericești.

După mulți ani de la înmormântarea Cuvioasei Parascheva, marea ar fi adus la țărm, în apropiere de Kallicratia, trupul neînsuflețit al unui marinar. Mirosul puternic al acestuia îi împiedica pe localnici să se apropie de locul respectiv.

În apropiere se nevoia un călugăr stâlpnic, care se ruga zi și noapte. Neputând suporta mirosul, monahul a coborât de pe stâlp și le-a cerut câtorva localnici să îngroape trupul marinarului.

În timp ce săpau groapa, oamenii au descoperit un alt trup, care nu putrezise și răspândea o bună mireasmă. Deși au fost surprinși de ceea ce au găsit, nu au înțeles semnificația descoperirii și au așezat trupul marinarului în aceeași groapă, acoperindu-le apoi pe amândouă cu pământ.

Abia în noaptea următoare aveau să afle cine era persoana îngropată acolo.

În noaptea de după înmormântare, unul dintre localnicii care săpaseră groapa, un bărbat pe nume Gheorghe, a avut un vis neobișnuit. Acesta a văzut o împărăteasă așezată pe un scaun luminat, înconjurată de îngeri.

Unul dintre aceștia l-a luat de mână și i-a spus:

„Gheorghe, pen­tru ce n-ați so­cotit trupul Cuvioasei Parascheva? Nu știți că Dumnezeu a iubit frumu­sețea ei și a vrut să o pro­slăvească pe pământ?”

În aceeași noapte, o femeie credincioasă, pe nume Eftimia, ar fi avut o vedenie asemănătoare.

Cele două mărturii i-au făcut pe localnici să înțeleagă că trupul neputrezit descoperit în groapă aparținea unei persoane cu o viață sfântă. Astfel, au hotărât să-l scoată din mormânt și să-l cinstească.

Moaștele au fost duse în biserică, iar credincioșii au început să se roage

Potrivit tradiției, locuitorii din Epivat au scos trupul Cuvioasei Parascheva din mormânt cu multă evlavie, purtând lumânări și arzând tămâie. Ulterior, l-au așezat în Biserica Sfinților Apostoli.

Vestea despre descoperirea trupului neputrezit și despre minunile atribuite rugăciunilor săvârșite lângă moaște s-a răspândit treptat în regiune și în alte părți ale Peninsulei Balcanice.

Tradiția bisericească amintește despre vindecări și alte întâmplări considerate minunate, care au contribuit la răspândirea cinstirii Cuvioasei Parascheva. În cinstea sa, localnicii ar fi ridicat și un lăcaș de cult în apropierea locului în care se născuse.

După descoperirea lor, moaștele au fost păstrate în Epivat, apoi au fost strămutate la Târnovo, în Bulgaria, și ulterior la Belgrad, în Serbia. În anul 1521, au ajuns la Constantinopol.

În 1641, domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, a obținut aducerea lor la Iași, unde au fost așezate la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. Mai târziu, în 1889, moaștele au fost mutate la Catedrala Mitropolitană din Iași, locul în care se află și astăzi.

În fiecare an, în preajma sărbătorii din 14 octombrie, credincioși din România și din străinătate vin să se închine la racla Sfintei Parascheva.

Povestea descoperirii moaștelor sale ocupă un loc important în tradiția ortodoxă. Trupul găsit neputrezit, cele două vedenii și evlavia localnicilor au contribuit la păstrarea și transmiterea acestei istorii de-a lungul generațiilor, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva a devenit una dintre cele mai cinstite figuri ale spiritualității ortodoxe din România.