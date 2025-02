Economie Mirela Bucovicean, Molecule-F: „Am două mari lecții de business rezultate din provocări”







Chiar dacă este în mediul antreprenorial de mai bine de 30 de ani, în spațiul public, businessul care a consacrat-o pe Mirela Bucovicean este Molecule F, prima platformă de vânzare și promovare a designerilor români. „Perceptia este ca sunt pasionată de modă, dar adevărul este că pasiunea mea este businessul”, spune antreprenoarea. „Văd o oportunitate oriunde, o cale de a face bani și de a schimba în mod pozitiv un sistem, o gândire, o comunitate”, continuă ea.

În momentul de față, în agenția de comunicare Molecule PR, unde Mirela Bucovicean este fondator și co-owner, se lucrează constant pentru companii multinationale, precum Raiffeisen Bank, Alexandrion Group, TEILOR sau COS. „Trăim într-o societate în care imaginea, promovarea și comunicarea sunt esențiale pentru evoluția unei afaceri”, este de părere antreprenoarea. BICI este proiectul ei de educație antreprenorială și business coaching dedicat celor cu cifra de afaceri sub 1 mil. de Euro, apărut ca o consecință la cererea noului val de antreprenori.

Mirela Bucovicean, în lumea de business

Pentru Mirela Bucovicean, o altă axă importantă este aportul pe care îl aduce în cadrul CONAF, din care face parte deja de câțiva ani în calitate de vice-presedinte a Federației Patronatelor pentru Antreprenoriat Feminin. „Suntem peste 170.000 membrii la nivel național și 27 de sucursale care lucrează pentru susținerea femeilor antreprenor”.

Mirela Bucovicean vede succesul, în general, ca pe o noțiune mult prea subiectivă și contextuală și că nu are o rețetă anume. „În schimb, pentru orice fel de succes cred că este nevoie de viziune, constanta, multă muncă și un strop de noroc. Dar ca femeie, este important să acordăm atenție și să balansăm cu latura feminină, să ne păstrăm mame, soții, iubite, femei dorite”.

A îmbrățișa provocările

Iar succesul vine întotdeauna la pachet și cu provocări, iar antreprenoarea spune că le-a întâmpinat cu brațele deschise. „Am două mari lecții de business rezultate din provocări”, spune Mirela Bucovicean. „Una este primul meu faliment. Lucram în real estate pe atunci, se făceau foarte mulți bani și destul de ușor. Pe lângă brokerajul de terenuri, ofeream consultanță marilor firme de dezvoltare imobiliară și fondurilor de investiții. A venit și 2008, cu marea criza imobiliara și, deși îmi sfătuisem toți clienții să facă exit de urgență, eu n-am făcut-o. Nici din business, nici din investiții. Eram prea atașată de ce construisem”.

Iar din toată această, femeia de afaceri spune că așa a învățat că un antreprenor nu este definit de un business, ci de o viziune, putere de muncă și adaptabilitate. „De atunci nu m-am mai atașat de nici un business”, mărturisește Mirela Bucovicean.

„Iar cea de-a doua lecție este reacția întârziată la a reinvesti profitul. Am recuperat repede investiția inițială pentru Molecule F, un business început în 2010, sub auspiciile pionieratului, dar am întârziat prea mult cu reinvestirea profitului. Astfel, am pierdut vânzări, o optimizare a site-ului care să țină pasul cu viteza cu care se mișcă online-ul, market share și leverage De atunci, am înțeles cât de important este să ai un plan pe care să-l urmărești și sintagma „ fight or die””, continuă antreprenoarea.