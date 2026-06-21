Politica

Mirel Curea critică direcția PNL: S-a transformat în PNR

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Mirel Curea critică direcția PNL: S-a transformat în PNRMirel Curea, jurnalist Evenimentul Zilei (sursă foto: Facebook / Mirel Curea)
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Din cuprinsul articolului

Jurnalistul Mirel Curea a publicat un mesaj critic la adresa Partidului Național Liberal (PNL), susținând că formațiunea politică s-ar fi îndepărtat de valorile liberale și s-ar fi apropiat de direcțiile promovate de alte partide din zona de centru-dreapta.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Curea afirmă că actuala configurație a partidului este rezultatul unor transformări începute în urmă cu aproximativ 12 ani, după fuziunea dintre PNL și formațiunile asociate fostului președinte Traian Băsescu.

Comentariile sale apar în contextul dezbaterilor privind identitatea doctrinară și viitorul liberalilor pe scena politică românească.

Comparație cu USR și REPER

În mesajul său, Mirel Curea susține că PNL s-ar fi transformat într-un partid diferit de cel pe care îl reprezenta în trecut. El folosește sintagma „Partidul Național Reper” pentru a sugera o apropiere ideologică față de formațiuni precum USR și REPER.

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Autorul postării apreciază că actualul electorat și structura internă a partidului ar putea fi împărțite în trei categorii: susținători proveniți din zona politică asociată fostului președinte Traian Băsescu, simpatizanți ai actualei conduceri și membri cu orientare liberală tradițională.

Potrivit acestuia, o parte dintre cei care nu se identifică cu actuala direcție a partidului ar putea părăsi formațiunea în viitor, în cazul în care va apărea un nou proiect politic liberal.

 

Referire la conducerea PNL din ultimii ani

Mirel Curea afirmă că așteaptă de peste un deceniu o clarificare doctrinară în interiorul partidului. În acest context, el enumeră mai mulți lideri care au condus PNL în ultimii ani, printre care Klaus Iohannis, Vasile Blaga, Raluca Turcan, Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și Ilie Bolojan.

Mesajul său sugerează că acești lideri nu ar reprezenta, în opinia sa, tradiția liberală asociată istoric cu familia Brătianu, una dintre cele mai importante figuri ale liberalismului românesc.

Dezbatere privind identitatea liberală

Declarațiile lui Mirel Curea se înscriu într-o dezbatere mai amplă privind identitatea ideologică a PNL și poziționarea sa pe scena politică.

În ultimii ani, partidul a trecut prin mai multe schimbări de conducere și printr-o serie de alianțe și colaborări politice care au generat discuții atât în interiorul formațiunii, cât și în spațiul public.

Postarea reprezintă o opinie personală exprimată pe o rețea socială și reflectă perspectiva autorului asupra evoluției Partidului Național Liberal.

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