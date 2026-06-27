Miracol în Venezuela. Un bebeluș de 18 zile a fost găsit în viață sub dărâmături

Un bebeluș în vârstă de 18 zile și mama sa au fost salvați dintr-o clădire prăbușită în orașul La Guaira, la 32 de ore după cele două cutremure care au lovit Venezuela. Intervenția echipelor de salvare a avut loc vineri seară, în timp ce bilanțul victimelor a depășit 900 de morți, relatează AFP.

Un nou-născut a fost scos în viață de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite, la 32 de ore după cele două seisme produse în Venezuela.

Imaginile postate pe rețelele de socializare surprind echipele de intervenție lucrând la lumina proiectoarelor, pe o grămadă de moloz din orașul La Guaira, aflat la nord de Caracas și considerat cel mai afectat de cutremure.

În înregistrare se observă cum salvatorii își transmit copilul din mână în mână, în aplauzele celor prezenți. Bebelușul, învelit într-o pătură, este apoi curățat cu grijă cu ajutorul unor batiste.

Potrivit utilizatorului care a publicat imaginile pe rețelele sociale, copilul, în vârstă de doar 18 zile, a fost găsit nevătămat după ce a rămas 32 de ore sub dărâmături.

La aproximativ o oră după salvarea bebelușului, echipele de intervenție au reușit să o scoată de sub dărâmături și pe mama acestuia.

Operațiunea s-a desfășurat în contextul intervențiilor de amploare declanșate după cele două cutremure produse miercuri seara, cu magnitudini de 7,2 și 7,5.

Potrivit celui mai recent bilanț, cel puțin 920 de persoane și-au pierdut viața, alte câteva mii au fost rănite, iar peste 50.000 de oameni sunt în continuare dați dispăruți.

La aproape 48 de ore de la producerea celor mai puternice cutremure înregistrate în Venezuela după anul 1900, echipe de căutare și salvare din cel puțin 17 țări au început să intervină în zonele afectate.

Misiunea acestora are loc într-un context dificil, în condițiile în care sistemul sanitar venezuelean se confruntă cu probleme majore.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, președintele interimar Delcy Rodriguez a anunțat mobilizarea a 14.000 de soldați și polițiști în statul La Guaira pentru asigurarea securității în zona afectată de seisme.