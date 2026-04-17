Minunea bizantină devenită sărbătoare de bază a Săptămânii Luminate

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare esențială pentru creștinii ortodocși. Se celebrează anual în prima vineri de după Sfintele Paști. Legenda sărbătorii este una atestată istoric pentru că a implicat un viitor împărat bizantin Leon I Tracul (457-474).

Este cunoscută una din minunile mântuitorului petrecută la Bethesda (Vitezda în textele biblice ortodoxe). Acolo, un înger tulbura apa iar primul care intra se vindeca. Un suferind aștepta de multe ori la rând, dar niciodată nu putuse ajunge la apă. Hristos l-a vindecat și omul L-a slăvit pe Dumnezeu.

În secolul V d.Hr., în vremea trecută de la Sinoadele Ecumenice de la Efes și Chalcedon din 431 d.Hr. și 451 d.Hr. și până la cel de la Constantinopol din 553 d.Hr., lângă Constantinopol s-ar fi petrecut o minune. Un soldat, Leon, născut în 401 d.Hr., ar fi întâlnit lângă capitala bizantină (Istanbulul de azi), un nevăzător care i-a cerut apă. Legenda spune că data ar fi fost 4 aprilie 450 d.Hr. Leon ar fi avut o viziune a Maicii Domnului care i-a poruncit să îl ducă pe nevăzător la acel izvor, ascuns de poteci lăturalnice. Nevăzătorul și-a potolit setea și-a spălat fața și a început să vadă.

Leon va ajunge împărat la 7 ani după acea întîmplare și va fonda o dinastie tracică, fiindcă el se născuse în Dacia Mediterranea (vestul Bulgariei de azi, cu capitala la Serdica, actuala Sofia). El îi va succede împăratului Marcianus, fiind încoronat la 7 februarie 457, domnind până la moartea sa, la 19 ianuarie 474 d.Hr.

Leon a zidit, după ce a ajuns împărat o biserică lângă acest izvor ( conform tradiției, acest izvor ar fi fost în actualul cartier Zeitinburnu, în apropiere de Balikli-Istanbul). Biserica lui Leon I s-a păstrat până la zidirea bisericii de astăzi, care s-a realizat la 1835. Propriu-zis, biserica actuală este la câteva sute de metri de vechile ziduri ale Constantinopolului devenit Istanbul, lângă Poarta Silivri. La 500 metri de această poartă ar fi fost locul celebrului Izvor al Tămăduirii.

Leon a ajuns împărat cu sprijinul unuia din șefii de trib alani, Aspar, El se va rupe de sub tutela lui Aspar, cu ajutorul isaurilor, neam care era condus de Tarascodissa (Isauria este în sudul Anatoliei în partea centrală a Munților Taurus, undeva între Bozkir-Konya). Acesta s-a căsătorit cu fiica lui Leon și s-a numit Flavius Tarascodissa Zenon. Născut în 424, Zeon îi va succede cu o mică întrerupere de un an în 475, ca împărat lui Leon până în 491.d.Hr.

Leon nu a avut o domnie ușoară, iar ajutorul lui Dumnezeu i-a venit de multe ori. Mai întâi, a reușit să restabilească autoritatea imperială în Balcanii devastați de incursiunile gotice și hunice. În anii 476 și 468, se implică în politica Imperiului Roman de Apus, reușind impunerea ca împărat la Ravenna a lui Anthemius, care va domni până în 472. În 468, a atacat și a reușit să îi pună la respect pe vandalii din Africa. Când ginerele său viitorul împărat Zenon a ajuns prizonier la ostrogoți, el a reușit să îl captureze chiar pe viitorul mare lider al acestora Theodoric, Leon acceptând schimbul de prizonieri cu ostrogoții din zona Ravenna (partea central-estică a Italiei).

Izvorul Tămăduirii este ziua care, în tradiția românească, fântânarii aleg să sape fântâni fiindcă atunci se crede că apele ies mai ușor. Preoții sfințesc în această zi Sfânta Aghiasmă Mică.