Calendar Ortodox, 13 noiembrie. Prăznuirea Sfântului Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului

Calendar Ortodox. La data de 13 noiembrie este prăznuit Ion Gură de Aur, un sfânt care și-a câștigat un loc important în istoria creștinismului, datorită credinței și acțiunilor care l-au apropiat de cele sfinte.

Calendar Ortodox. Unul din cei mai importanţi sfinţi părinţi care a propovăduit pocăinţa şi a fost sprijin şi întăritor al Bisericii este Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului.

S-a născut într-o familie bogată şi nobilă, părinţii săi numindu-se Secund şi Anuza. A învăţat filosofia iar Duhul Sfânt l-a învăţat să filosofeze. I-a avut profesori pe sofistul Libanie şi pe filosoful Andagratie pe care i-a depăşit curând în înţelepciune. La 18 ani uimea Atena cu filosofia şi cuvântul lui dulce de orator. Acolo şi l-a făcut duşman pe filosoful Antimie care era de fapt stăpânit de un duh rău. După ce Sfântul Ioan a crezut Hristos şi s-a botezat, Antimie era şi mai pornit împotriva lui. În timpul unei dispute oratorice, în timp ce vorbea sf Ioan, Antimie a căzut la pământ, zvârcolindu-se şi nu s-a ridicat decât după ce l-a mărturisit pe Hristos şi toţi au văzut această minune.

Ioan era prieten bun cu Vasile, cel care urma să devină Sf. Vasile cel Mare şi a fost contemporan cu sf. Grigorie Teologul şi pentru ei trei s-a stârnit zvastia între credincioşi “care e mai mare”, dar cei trei s-au declarat egali, şi nici unul nu a vrut să iasă în frunte.

Sfântul Ioan multe minuni a făcut şi pe mulţi a vindecat de necazurile lor dându-le alinare. Pe Arhelae din Antiohia l-a curăţit de lepră, lui Evclie care avea un ochi orb din copilărie i-a redat vederea, pe Cristina care căzuse bolnavă de rea ce era cu slugile a sfătuit-o să renunţe la răutate şi astfel s-a ridicat din boală.

După patru ani de mănăstire, Ioan mers în Antiohia. Acolo l-a întâlnit pe sfinţitul patriarh Melentie. Lui Melentie i-a urmat Flavian care a primit vis în somn să-l caute şi să-l hirotonească pe Ioan. După slujba de Liturghie, la hirotonie, când părintele Flavian a pus mâinile pe capul lui Ioan un porumbel alb şi luminos s-a arătat. Toţi cei prezenţi s-au înspăimântat şi s-au minunat, iar vestea s-a răspândit ca focul în toată ţara.

De atunci a reuşit să uimească pe oricine asculta predicile lui. Nimeni niciodată nu ascultase cuvinte atât de strălucit împletite aşa că acum când se auzea că va avea cuvânt de spus toată lumea dădea buluc să soarbă din dulceaţa vorbelor lui.

Uneori cuvintele lui erau prea adânci pentru a fi înţeles aşa că într-o bună zi, la începutul preoţiei sale, o femeie i-a spus “Învățătorule duhovnicesc sau mai bine să-ți zic, Ioane Gură de Aur, adâncit-ai fântâna sfintelor tale învățături, iar funia minții noastre este scurtă și nu poate să o ajungă!" şi aşa i-a rămas numele Ioan Gură de Aur.

Vestea Duhului său a ajuns şi la urechile împăratului care se miuna de ce auzea şi ar fi vrut să-l aibă lângă el. Împăratul i-a scris lui Flavian să-l trimită la Constantinopol să-l pună patriarh. Ioan a refuzat, dar împăratul i-a scris din nou lui Flavian aşa că nu a mai avut de ales şi a pelcat spre “capitala lumii”.

Ajuns patriarh Ioan a începu a îngriji de supuşii săi, acolo unde afla greşeală precum zvastia, necurăţia, nedreptatea le îndepărta şi răsădea dragostea, dreptatea şi milostenia, înlătura ereziile şi lumina pe toată lumea cu învăţătura lui. El a fost pizmuit şi înlăturat din scaunul patriarhal şi multe a nevoit şi pătimit până din viaţă s-a sfârşit, dar lui Adelfie, episcopul Arabiei I s-a arătat că Sfântul Ioan propovăduitorul pocăinţei stă înaintea tronului ceresc de serafimi şi heruvimi înconjurat.

Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câștigat. Înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Iar prin cuvintele tale învățându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Din ceruri ai luat Dumnezeiescul har şi cu buzele tale pe toţi înveţi să se închine în Treime Unuia Dumnezeu, Sfinte Ioan Gură de Aur, preafericite cuvioase, după vrednicie te lăudăm pe tine, că eşti îndreptător, ca cel ce arăţi cele Dumnezeieşti.