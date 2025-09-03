Social Ministrul Mediului: Imaginile surprinse de Garda de Mediu ar putea deveni probe în instanță







Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți că printr-o ordonanţă de urgenţă, care ar apărea în perioada următoare, se va permite folosirea în instanță a filmărilor și fotografiilor realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu echipamentele din dotare. „O să mergem în paralel şi cu o ordonanţă de urgenţă, săptămânile acestea, în care să spunem foarte clar că inclusiv pozele şi imaginele, filmările care sunt făcute prin aceste drone, să fie probe în instanţă”, a spus aceasta, la Europa FM.

Diana Buzoianu a afirmat, marți, că Guvernul a stabilit printr-o HG condițiile de utilizare a echipamentelor deja achiziționate de Garda de Mediu, precum dronele, mașinile dotate cu camere video și bodycam-urile.

Ea a mai adăugat: Să fim 100% siguri că un infractor care astăzi are…mafiile de care discutaţi mai devreme, cu 100 de avocaţi în spate, când va veni şi va spune «dar n-aveţi temeiul legal să folosiţi asta ca probă în instanţă»…Vom rezolva şi acest lucru”.

Ministrul a declarat că această măsură este esențială pentru a opri activitățile ilegale care pun în pericol sănătatea populației.

„Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre”, a declarat Diana Buzoianu.

În acest context, ministrul a mai adăugat că autoritățile pregătesc digitalizarea activităților de reglementare în domeniul mediului. „Doar digitalizarea va mai putea să scoată din acest «hățiș», care astăzi se cheamă «autorități de reglementare pe mediu», corupția și birocrația excesivă”, a spus aceasta.

Ministrul a afirmat că există comunități care trăiesc în cenușă din cauza poluatorilor din apropiere, iar oamenii fac zilnic mii de plângeri privind mirosurile insuportabile, însă acestea sunt ignorate. „Și te întrebi cum și-au obținut acei operatori autorizațiile. Păi, cum? Cu un telefon. Eh, și digitalizarea va rezolva asta”, a continuat Diana Buzoianu.