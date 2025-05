Ministrul israelian de externe îl laudă pe Donald Trump pentru combaterea antisemitismului

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a salutat luni angajamentul administrației americane conduse de Donald Trump în combaterea antisemitismului.

Declarația a fost făcută în cadrul unei ceremonii comemorative dedicate celor doi angajați ai ambasadei israeliene, Sarah Milgrim și Yaron Lischinsky, uciși săptămâna trecută în Washington.

Evenimentul a avut loc în prezența secretarului american pentru securitate internă, Kristi Noem, aflată în vizită oficială la Ierusalim. „Preşedintele Trump şi administraţia sa au dat dovadă de un mare angajament în lupta contra terorismului şi antisemitismului.

Cred că vizita dumneavoastră aici arată acest lucru”, a spus Saar, evocând sprijinul ferm al Statelor Unite în fața amenințărilor extremiste.

Thank you @Sec_Noem for your important solidarity visit to Israel. Our hearts break for the loss of Yaron Lischinsky and Sarah Lynn Milgrim, two young, promising lives. We thank @POTUS and his administration for the intensive investigation into the murder and the commitment to… pic.twitter.com/X5fb40wfk7

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 26, 2025