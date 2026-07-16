Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat lansarea unui program de testare anuală a nivelului de testosteron pentru militarii americani, măsură care va fi inclusă în controalele medicale obligatorii ale personalului militar. Programul vizează, într-o primă etapă, militarii cu vârsta de cel puțin 30 de ani, în timp ce cei mai tineri vor putea solicita testarea în mod voluntar.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, în care Hegseth a afirmat că inițiativa urmărește menținerea forțelor armate „puternice, rezistente și capabile”, în contextul cerințelor tot mai ridicate ale operațiunilor militare moderne.

Potrivit șefului Pentagonului, evaluarea nivelului de testosteron va face parte din examinările medicale periodice ale militarilor. Totodată, terapia de substituție cu testosteron va putea fi urmată doar la alegerea persoanei, fără caracter obligatoriu.

Deși în mesajul său Pete Hegseth s-a referit la „trupe”, declarațiile și explicațiile ulterioare arată faptul că programul este destinat, în principal, militarilor bărbați.

Întrebat despre obiectivele noii politici, Pentagonul a transmis că scopul este menținerea unei pregătiri fizice și psihice optime a personalului militar. Hegseth a precizat că măsura „nu este despre îmbunătățirea artificială a performanței”, ci despre identificarea și tratarea unor eventuale deficiențe hormonale care pot afecta capacitatea de serviciu.

Nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă. În anumite situații, valori foarte reduse pot fi asociate cu simptome precum scăderea libidoului, disfuncție erectilă, modificări de dispoziție, oboseală sau creștere în greutate.

Cu toate acestea, utilizarea terapiei de substituție cu testosteron rămâne un subiect dezbătut în comunitatea medicală. Specialiștii discută de mai mulți ani atât criteriile de diagnostic al deficitului hormonal, cât și situațiile în care tratamentul este justificat.

În prezent, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) recomandă aceste tratamente în principal pentru bărbații diagnosticați cu hipogonadism, afecțiune caracterizată printr-o producție insuficientă de testosteron.

Anunțul Pentagonului coincide cu alte inițiative promovate de administrația președintelui Donald Trump. Luna trecută, FDA a propus relaxarea regulilor privind prescrierea unor produse pe bază de testosteron, inclusiv geluri, plasturi, injecții și comprimate, în cadrul unei politici susținute și de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

Noua măsură a fost criticată de congresmena democrată Chrissy Houlahan, fostă membră a Forțelor Aeriene și membră a Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților.

Aceasta a declarat că speră ca testările hormonale și eventualele tratamente să fie disponibile în condiții egale atât pentru bărbați, cât și pentru femeile din serviciul militar. Totodată, Houlahan a amintit declarațiile anterioare ale lui Pete Hegseth, care s-a pronunțat împotriva participării femeilor în anumite roluri de luptă, susținând că acestea ar trebui să respecte „cel mai înalt standard masculin”.