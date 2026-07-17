Mii de oameni sunt așteptați la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Ce trebuie să știe șoferii înainte de a porni la drum
- Mădălina Sfrijan
- 17 iulie 2026, 15:09
Mii de persoane sunt așteptate în perioada 18-19 iulie la o nouă ediție a manifestării culturale „Târgul de Fete de pe Muntele Găina”, unul dintre cele mai cunoscute evenimente tradiționale din România. În contextul afluxului mare de vizitatori, reprezentanții IPJ Arad au venit cu o serie de recomandări pentru participanți și au anunțat măsuri speciale pe durata desfășurării acestui târg.
Participanții la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, avertizați de polițiști. Cine nu va putea urca pe platou
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, la eveniment este așteptat un număr mare de vizitatori din județ și din zonele învecinate.
„Ca în fiecare an, se aşteaptă un flux mare de persoane, din judeţul Arad şi judeţele învecinate. Accesul din municipiu se poate face pe următoarea rută: din Arad până la Ineu pe D.J. 709, spre Vârfurile pe D.N. 79/A şi până la Hălmagiu pe D.N. 76, Hălmăgel, Muntele Găina (aproximativ 135 de km.). Pentru alte opţiuni, urmăriţi indicatoarele din zonă”, spun reprezentanții IPJ Arad.
Accesul pe platou, permis doar cu mașini 4x4
Având în vedere starea drumului spre platou și condițiile meteorologice, polițiștii recomandă participanților să utilizeze exclusiv autovehicule echipate cu tracțiune integrală.
Autoritățile avertizează că șoferii care nu respectă această recomandare nu vor putea continua deplasarea spre platoul Muntelui Găina.
Atenție dacă mergeți la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Restricții în anumite zone
Pe durata manifestării, echipaje ale Poliției vor fi prezente în zonă pentru supravegherea traficului și fluidizarea circulației, dacă situația o va impune.
De asemenea, participanții sunt îndemnați să fie atenți la bunurile personale, să nu urce la volan după ce au consumat alcool și să supravegheze copiii.
„Recomandăm să aveţi grijă de bunurile personale, să nu conduceţi dacă aţi consumat alcool şi să aveţi grijă de copii. Structurile Ministerului Afacerilor Interne din judeţul Arad vor fi la datorie, pentru a asigura buna desfăşurare a evenimentului şi pentru a interveni, în caz de nevoie”, mai spun reprezentanții IPJ Arad.