Mii de persoane sunt așteptate în perioada 18-19 iulie la o nouă ediție a manifestării culturale „Târgul de Fete de pe Muntele Găina”, unul dintre cele mai cunoscute evenimente tradiționale din România. În contextul afluxului mare de vizitatori, reprezentanții IPJ Arad au venit cu o serie de recomandări pentru participanți și au anunțat măsuri speciale pe durata desfășurării acestui târg.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, la eveniment este așteptat un număr mare de vizitatori din județ și din zonele învecinate.

„Ca în fiecare an, se aşteaptă un flux mare de persoane, din judeţul Arad şi judeţele învecinate. Accesul din municipiu se poate face pe următoarea rută: din Arad până la Ineu pe D.J. 709, spre Vârfurile pe D.N. 79/A şi până la Hălmagiu pe D.N. 76, Hălmăgel, Muntele Găina (aproximativ 135 de km.). Pentru alte opţiuni, urmăriţi indicatoarele din zonă”, spun reprezentanții IPJ Arad.

Având în vedere starea drumului spre platou și condițiile meteorologice, polițiștii recomandă participanților să utilizeze exclusiv autovehicule echipate cu tracțiune integrală.

Autoritățile avertizează că șoferii care nu respectă această recomandare nu vor putea continua deplasarea spre platoul Muntelui Găina.

Pe durata manifestării, echipaje ale Poliției vor fi prezente în zonă pentru supravegherea traficului și fluidizarea circulației, dacă situația o va impune.

De asemenea, participanții sunt îndemnați să fie atenți la bunurile personale, să nu urce la volan după ce au consumat alcool și să supravegheze copiii.

„Recomandăm să aveţi grijă de bunurile personale, să nu conduceţi dacă aţi consumat alcool şi să aveţi grijă de copii. Structurile Ministerului Afacerilor Interne din judeţul Arad vor fi la datorie, pentru a asigura buna desfăşurare a evenimentului şi pentru a interveni, în caz de nevoie”, mai spun reprezentanții IPJ Arad.