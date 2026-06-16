Politica

Mihai Tudose: Europa face pași rapizi spre piața unică a apărării. România trebuie să țină ritmul

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Mihai Tudose: Europa face pași rapizi spre piața unică a apărării. România trebuie să țină ritmulMihai Tudose. Sursa foto: Facebook / Mihai Tudose
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Mihai Tudose, din Grupul Socialiștilor și Democraților, atrage atenția asupra accelerării procesului de creare a pieței unice europene a apărării și pledează pentru racordarea României la noul ritm al integrării.

Tudose: Un provizorat guvernamental prelungit ne face să ratăm oportunități

Europarlamentarul atrage atenția că prelungirea crizei politice și lipsa unui guvern cu puteri depline sunt dăunătoare pentru România.

„Un provizorat guvernamental prelungit ne poate face să ratăm etape și oportunități”, avertizează vicepreședintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European.

„Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul UE, pentru simplificarea achizițiilor publice în domeniul securității și apărării, este un pas important spre o piață unică a apărării, pe care noi, în Parlamentul European, am cerut-o oficial, în urma votului din sesiunea plenară din martie”, spune Mihai Tudose.

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„Provocările cu care ne confruntăm ne obligă la un sistem de apărare european integrat”

El a anunțat că s-a decis, printr-un acord nou, autorizarea rapidă a proiectelor de apărare și aprobarea automată în lispa unor decizii finale.

„Provocările cu care ne confruntăm ne obligă la un sistem de apărare european integrat. Acordul din această săptămână prevede, în acest sens, câteva lucruri concrete.

În primul rând, aș sublinia autorizarea rapidă pentru proiectele de apărare, în maxim 42 de zile lucrătoare – termen care va putea fi prelungit, în mod excepțional, de către autoritățile naționale, până la 102 zile lucrătoare.

Iar în lipsa unei decizii finale, aprobarea se va acorda automat. E o schimbare majoră, pentru că, până acum, dura uneori până la patru ani obținerea unei autorizații în domeniu.

De asemenea, se vor simplifica transferurile de produse militare între statele membre, precum și cerințele administrative pentru accesul la Fondul european de apărare și pentru achizițiile publice”, a declarat Mihai Tudose.

Acest acord provizoriu urmează să fie supus aprobării forului europarlamentar și Consiliului, obiectivul fiind ca noile norme să intre cât mai rapid în vigoare.

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