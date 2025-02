Monden Mihai Găinușă, fără regrete. A dat uitării scandalul cu Șerban Huidu







Mihai Găinușă a vorbit despre anii în care a făcut echipă cu Șerban Huidu. După numeroase emisiuni și ironii lansate la adresa persoanelor publice din România, prezentatorul a mărturisit că nu are regrete.

Mihai Găinușă a făcut pace cu trecutul

În cel mai recent episod al podcastului ALTCEVA, Mihai Găinușă a depănat amintiri din perioada „Cronicii Cârcotașilor”.

Prezentatorul TV a povestit și despre momentul în care a lăsat în urmă emisiunea care l-a consacrat.

După 13 ani dedicați acestui format, prezentatorul TV nu are remușcări legate de persoanele pe care le-a ironizat:

„Nu știu dacă oamenii erau adversari pentru mine, ci erau subiecte. (…) I-am folosit ca personaje, nu am avut nimic niciodată cu ele ca persoane. Când apari în spațiul public, îți asumi și critici, îți asumi să fii și țina aplauzelor și a criticilor”, a mărturisit el.

Mihai Găinușă și Șerban Huidu au fost intens criticați pentru emisiunile realizate.

„Nu am chinuit decât pe cei care ne-au chinuit! (…) Nu știu dacă am sărit calul sau doar am fost răutăcios la unele chestii, dar cred că a fost, pentru că mi-a plăcut jocul de cuvinte respectiv. Nu cred că am criticat pe cineva în mod vulgar, a fost un standard autoimpus. Eu asta știu să fac: satiră și pamflet. Am făcut-o încă de când eram la Radio Delta”, a adăugat prezentatorul.

Pe cine a lăudat fostul coleg al lui Șerban Huidu

Mihai Găinușă a precizat că nu ar avea motive să își ceară scuze de la vreo persoană publică. Mai mult, el și-a arătat admirația pentru Andreea Berecleanu, care s-a aflat pe lista vedetelor taxate dur.

„Nu știu cui i-aș spune să mă ierte, nu cred că a fost cineva care să nu merite. Nu cred că a fost vreun prezentator remarcabil, exemplar, și să spun ceva despre el, precum Andreea Berecleanu, de exemplu, de care îmi place foarte mult. Nu s-a întâmplat să o acuz sau să o critic fără motiv. Dacă ai gafat, te-am taxat, asta era!”, mai spus el, potrivit Cancan.

Mihai Găinușă, despre plecarea de la Cronică

Conflictul izbucnit între cei doi foști colegi a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor emisiunii. Prezentatorul a mărturisit că și-a dorit să pună punct colaborării respective.

„Nu am regretat niciodată despărțirea de Cronică. Plecarea mea a fost cântărită și gândită. Nu mai puteam să fac ce făceam, de aceea nu am regretat niciodată plecarea, ci am regretat timpurile bune. Le regret și acum și nu neapărat de glorie, ci de atmosferă, de prietenie”, a declarat el.