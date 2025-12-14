Mihai Gâdea, mărturisiri despre relația cu Mircea Badea. Ce se întâmplă în spatele camerelor

Mihai Gâdea a declarat, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, că Mircea Badea i-a oferit sprijin în momentele dificile ale vieții, evidențiind importanța colaborării și prieteniei lor de lungă durată, precum și impactul gesturilor de loialitate ale colegului asupra parcursului său profesional și personal.

Relația dintre Mihai Gâdea și Mircea Badea a fost adesea comentată în spațiul public, însă puțini au vorbit cu atâta sinceritate despre ea precum a făcut-o chiar realizatorul TV. De-a lungul anilor, Gâdea a descris legătura dintre ei ca pe un sprijin rar, aproape frățesc, născut din încredere, loialitate și momente trăite împreună.

”Mircea Badea, mă și emoționez când vorbesc despre el. Este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc din toată lumea asta. Este un om remarcabil, este un om atât de inteligent. Este un om de televiziune fabulos” a declarat prezentatorul TV.

Mihai Gâdea a dezvăluit la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” că Mircea Badea a rămas alături de el în cele mai dificile perioade ale vieții. El l-a descris pe Badea ca fiind un profesionist remarcabil și un prieten de o valoare greu de măsurat în cuvinte.

Realizatorul a spus că sprijinul primit a avut un rol important în momentele esențiale ale parcursului său personal. Legătura dintre cei doi depășește colaborarea profesională. Gâdea îi cunoaște familia lui Badea și valorile acesteia. Prezentatorul a spu că Badea este pentru el „fratele pe care nu l-a avut niciodată”

Prezentatorul a vorbit despre părinții lui Badea, despre sora acestuia și despre întreaga lor familie, pe care o consideră o familie exemplară. Mihai Gâdea a spus că Bădea este un tată exemplar, care s-a schimbat complet după nașterea fiului său, Vlăduț.

Mihai Gâdea a vorbit despre latura sa de părinte, descriind momentele petrecute alături de fiica sa, Karina Maisha. El a mărturisit că prima experiență de a o ține în brațe a fost una transformatoare și memorabilă.

Karina, în vârstă de 22 de ani, a crescut într-un mediu în care educația și disciplina au fost prioritare. Gâdea a subliniat rezultatele academice și talentul artistic al fiicei sale, evidențiind inteligența și sensibilitatea acesteia.