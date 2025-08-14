Social

Mihai Fifor și criza din educație. O critică directă a „reformei” guvernamentale

Mihai Fifor și criza din educație. O critică directă a „reformei” guvernamentaleUn liceu cu predare în limba rusă din Găgăuzia a deschis prima clasă gimnazială cu studii exclusiv în română. Sursa foto: mec.gov.md
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Postarea recentă a lui Mihai Fifor, membru PSD Arad, pe pagina sa de Facebook, a stârnit dezbateri aprinse în mediul online. Acesta critică vehement măsurile recente din sistemul de învățământ, pe care le numește o "lovitură cu barda" aplicată într-un sector deja vulnerabil. Un raport dur, la o situație disprată.

Fifor: România, campioana europeană la abandon școlar

Fifor își începe postarea cu o analiză a situației actuale, bazându-se pe date concrete de la Eurostat 2024. Potrivit acestora, România deține o poziție îngrijorătoare: cea mai mare rată a părăsirii timpurii a școlii din Uniunea Europeană, cu 16,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care renunță la studii.

Această statistică, dublată de o depopulare accelerată și de o criză a forței de muncă, ar trebui să fie o prioritate națională.

Cu toate acestea, în loc să abordeze cauzele profunde ale acestui fenomen, "reforma" propusă vine cu măsuri care, în opinia lui Fifor, nu fac decât să agraveze situația.

Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
Melania Trump îl încolțește pe Hunter Biden. Proces cu daune de 1 miliard $ pentru afirmații despre Epstein
Melania Trump îl încolțește pe Hunter Biden. Proces cu daune de 1 miliard $ pentru afirmații despre Epstein

Măsuri controversate și impactul lor social

Mihai Fifor punctează trei aspecte majore ale "reformei" pe care le consideră profund dăunătoare:

Mărirea normelor didactice: Această decizie va duce la concedieri și la pierderea de personal calificat. Într-un sistem unde deficitul de cadre didactice este deja o problemă, o astfel de măsură este percepută ca un act de autopenalizare.

Comasarea școlilor: Fifor atrage atenția asupra riscurilor închiderii unităților de învățământ din mediul rural. Fără soluții reale pentru transportul elevilor, copiii vor fi puși în fața unor dificultăți logistice majore, crescând riscul de abandon școlar și accentuând inegalitățile.

Lipsa infrastructurii de mobilitate școlară: Postarea subliniază inexistența unor soluții concrete, precum microbuze școlare suficiente sau rute dedicate, care ar fi esențiale pentru succesul comasării.

O viziune deconectată de realitatea românească

În concluzie, postarea lui Mihai Fifor nu este doar o critică la adresa unei reforme, ci o acuză directă la adresa modului de guvernare. El susține că deciziile sunt luate "din birou", fără a înțelege realitatea din satele românești. Acest lucru nu arată doar o "necunoaștere crasă a realității", ci un "plan de distrugere a însăși temeliei acestei țări".

Mesajul său se încheie cu un avertisment dramatic: daunele pe termen mediu și lung vor fi ireparabile, iar aceste decizii reprezintă, în cele din urmă, un "atentat la însăși existența statului român".

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:10 - De ce nu a participat România la întâlnirea restrânsă cu Trump și Vance
09:02 - Bolojan critică lipsa de performanță din Educație: Mai puțini elevi, salarii mai mari, aceleași rezultate
08:53 - Desert rafinat. Tort cu blat de ciocolată și cremă fină de brânză
08:43 - Nicușor Dan tinde să devină geamănul lui Iohannis. Doamna Mirabela trebuie să intervină
08:36 - Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
08:28 - Melania Trump îl încolțește pe Hunter Biden. Proces cu daune de 1 miliard $ pentru afirmații despre Epstein

Proiecte speciale