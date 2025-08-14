Social Mihai Fifor și criza din educație. O critică directă a „reformei” guvernamentale







Postarea recentă a lui Mihai Fifor, membru PSD Arad, pe pagina sa de Facebook, a stârnit dezbateri aprinse în mediul online. Acesta critică vehement măsurile recente din sistemul de învățământ, pe care le numește o "lovitură cu barda" aplicată într-un sector deja vulnerabil. Un raport dur, la o situație disprată.

Fifor își începe postarea cu o analiză a situației actuale, bazându-se pe date concrete de la Eurostat 2024. Potrivit acestora, România deține o poziție îngrijorătoare: cea mai mare rată a părăsirii timpurii a școlii din Uniunea Europeană, cu 16,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care renunță la studii.

Această statistică, dublată de o depopulare accelerată și de o criză a forței de muncă, ar trebui să fie o prioritate națională.

Cu toate acestea, în loc să abordeze cauzele profunde ale acestui fenomen, "reforma" propusă vine cu măsuri care, în opinia lui Fifor, nu fac decât să agraveze situația.

Mihai Fifor punctează trei aspecte majore ale "reformei" pe care le consideră profund dăunătoare:

Mărirea normelor didactice: Această decizie va duce la concedieri și la pierderea de personal calificat. Într-un sistem unde deficitul de cadre didactice este deja o problemă, o astfel de măsură este percepută ca un act de autopenalizare.

Comasarea școlilor: Fifor atrage atenția asupra riscurilor închiderii unităților de învățământ din mediul rural. Fără soluții reale pentru transportul elevilor, copiii vor fi puși în fața unor dificultăți logistice majore, crescând riscul de abandon școlar și accentuând inegalitățile.

Lipsa infrastructurii de mobilitate școlară: Postarea subliniază inexistența unor soluții concrete, precum microbuze școlare suficiente sau rute dedicate, care ar fi esențiale pentru succesul comasării.

În concluzie, postarea lui Mihai Fifor nu este doar o critică la adresa unei reforme, ci o acuză directă la adresa modului de guvernare. El susține că deciziile sunt luate "din birou", fără a înțelege realitatea din satele românești. Acest lucru nu arată doar o "necunoaștere crasă a realității", ci un "plan de distrugere a însăși temeliei acestei țări".

Mesajul său se încheie cu un avertisment dramatic: daunele pe termen mediu și lung vor fi ireparabile, iar aceste decizii reprezintă, în cele din urmă, un "atentat la însăși existența statului român".