Instabilitatea politică de la București riscă să afecteze capacitatea României de a-și promova interesele strategice înaintea Summitului NATO de la Ankara, potrivit deputatului Mihai Fifor. Social-democratul susține că marile decizii privind viitorul Alianței sunt negociate cu mult înaintea reuniunii oficiale, iar lipsa unui guvern cu puteri depline slăbește poziția țării în discuțiile dintre aliați.

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că pregătirile pentru Summitul NATO de la Ankara sunt în plină desfășurare, iar marile decizii sunt negociate înainte de reuniunea oficială a liderilor statelor membre.

„Summitul NATO de la Ankara a început demult pentru cei care înțeleg mecanismele geopoliticii. Cine așteaptă deschiderea oficială pentru a crede că atunci începe jocul strategic a pierdut deja trenul. La summituri se validează compromisuri negociate din timp; rareori se mai schimbă direcția marilor decizii”, afirmă deputatul PSD.

În opinia sa, întâlnirea dintre secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele american Donald Trump reprezintă una dintre cele mai importante etape pregătitoare ale summitului.

„Nu a fost o simplă vizită de curtoazie, ci una dintre cele mai importante etape pregătitoare ale Summitului de la Ankara. Mesajul liderului american a fost lipsit de echivoc: Europa trebuie să își asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria apărare. Din această nouă paradigmă vor decurge marile decizii care vor fi formalizate la Ankara: finanțarea apărării, dezvoltarea industriei europene de profil, redistribuirea responsabilităților în interiorul Alianței și consolidarea Flancului Estic”, susține Mihai Fifor.

Potrivit acestuia, reuniunea Formatului Helsinki de la Gdansk, la care participă președintele Nicușor Dan, face parte din procesul de coordonare dintre statele aflate pe flancul estic al NATO.

„Nu este un simplu summit regional, ci una dintre ultimele etape de coordonare politică dintre statele cele mai expuse amenințărilor venite dinspre Federația Rusă. Polonia, Finlanda, Suedia, statele baltice și România își armonizează pozițiile înainte de Ankara și încearcă să intre în summit cu obiective comune și susținere reciprocă”, afirmă acesta.

Potrivit lui Fifor, România are la rândul său mai multe obiective strategice importante, între care consolidarea securității la Marea Neagră, dezvoltarea unui hub regional de securitate, accelerarea proiectelor SAFE și transformarea Flancului Sud-Estic într-o prioritate pentru Alianță.

Deputatul PSD avertizează însă că aceste obiective riscă să fie afectate de instabilitatea politică de la București și de perioada îndelungată în care atenția clasei politice a fost concentrată asupra negocierilor pentru formarea noului guvern.

„De peste șase săptămâni, Bucureștiul este preocupat aproape exclusiv de formarea unui guvern și de convulsii politice interne. Exact în perioada în care capitalele aliate își stabilesc prioritățile pentru Ankara, România consumă timp și energie într-o criză politică prelungită desprinsă total de agenda internațională și de interesele țării”, susține Fifor.

În opinia sa, aceasta reprezintă principala vulnerabilitate strategică a României în actualul context internațional.

„Aceasta este adevărata vulnerabilitate strategică. Nu pentru că întârzie doar decizii interne, ci pentru că reduce capacitatea României de a-și promova și apăra interesele într-un moment în care se negociază viitoarea arhitectură de securitate a Europei. În timp ce aliații își consolidează pozițiile și construiesc compromisuri, Bucureștiul rămâne captiv în propriile blocaje politice dâmbovițene”, adaugă el.

Fifor mai susține că implicarea președintelui și activitatea diplomaților nu pot compensa lipsa unui executiv stabil, capabil să negocieze în mod constant dosarele strategice.

„Un președinte poate deschide uși. Diplomații pot pregăti dosare. Dar marile compromisuri și marile alianțe politice se construiesc între guverne. Oricât de activ ar fi șeful statului, fără un guvern cu puteri depline, fără miniștri care să negocieze și să urmărească permanent aceste dosare, influența României este inevitabil diminuată într-un moment decisiv”, continuă acesta.

Deputatul PSD consideră că summitul NATO de la Ankara va avea o importanță majoră pentru viitorul regiunii Mării Negre și pentru arhitectura de securitate a Alianței în următorii ani.

„La Ankara nu se va decide doar nivelul viitoarelor investiții în apărare sau noua împărțire a responsabilităților în interiorul Alianței. Se va decide și locul pe care îl va ocupa Marea Neagră în arhitectura de securitate a NATO pentru următorul deceniu. Pentru România, aceasta nu este o dezbatere teoretică, ci o chestiune de securitate națională”, adaugă Fifor.

În final,deputatul avertizează că oportunitățile strategice nu așteaptă rezolvarea disputelor politice interne și spune că România riscă să își diminueze singură influența dacă nu va avea o reprezentare solidă în perioada negocierilor.

„În politica internațională nu există locuri rezervate și nici răgaz pentru statele preocupate exclusiv de propriile crize. Cine nu este prezent atunci când se iau marile decizii va fi obligat, mai devreme sau mai târziu, să trăiască după deciziile luate de alții. Dacă România va intra la Ankara cu o voce slăbită de blocajele politice de la București, nu vom putea spune că am fost ignorați de aliați. Va trebui să recunoaștem că ne-am diminuat singuri influența exact într-un moment în care securitatea Mării Negre și viitorul Flancului Estic se negociază pentru o generație. Iar costurile pentru asemenea erori strategice nu se plătesc în zile, în luni sau în ani. Se plătesc în generații”, a încheiat Mihai Fifor.