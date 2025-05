Monden Michael Sumler, colaborator al trupei Kool & the Gang, a murit într-un accident rutier







Michael Sumler, cunoscut și sub numele de „Chicago Mike”, a murit la vârsta de 71 de ani, în urma unui accident rutier petrecut duminică seara, 25 mai, în Mableton, statul Georgia.

Potrivit postului Fox 5 Atlanta, Sumler conducea propria mașină atunci când a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Din nefericire, a fost declarat decedat la fața locului.

Sumler s-a alăturat trupei Kool & the Gang în anul 1985, devenind parte din echipa care susținea aparițiile live ale formației deja consacrate încă din 1964.De-a lungul anilor, a devenit o prezență apreciată atât de membrii trupei, cât și de fani.

Un om din culise care a devenit parte din spectacol

Formația Kool & the Gang a confirmat decesul lui Sumler și i-a adus un omagiu emoționant: „Suntem profund întristați de vestea trecerii în neființă a colegului nostru de lungă durată, Mike Sumler.

Mike a lucrat alături de Kool & the Gang între 2004 și 2015, asigurându-se că băieții arătau impecabil pe scenă în fiecare seară”. Trupa a mai adăugat că „el anima și publicul cu energia și mișcările sale de dans” și că „mai recent, Mike a sprijinit evenimentele LeKool Champagne alături de Kool”. Membrii formației au încheiat mesajul printr-un gând cald: „Toți cei din echipa Kool & the Gang păstrează amintiri frumoase despre Mike și îl vor regreta. Odihnească-se în pace”.

Moștenirea unei trupe legendare continuă

Kool & the Gang, formație originară din New Jersey, este celebră pentru hituri de dans precum Celebration, Get Down on It, Ladies' Night și Jungle Boogie Chiar în 2024, trupa a fost introdusă în Rock & Roll Hall of Fame, o recunoaștere a impactului lor asupra muzicii internaționale.

Deși Michael Sumler nu a fost membru fondator al trupei, contribuția sa din spatele scenei și implicarea sa directă în evenimentele grupului l-au transformat într-o parte esențială a familiei Kool & the Gang.