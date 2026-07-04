Cadavrul jurnalistei mexicane Roxana Guzman, directoarea unei publicații locale, care fusese răpită din propria locuință la mijlocul lunii iunie, a fost descoperit, a anunțat Procuratura din Veracruz, stat din estul Mexicului, potrivit Le Figaro.

Examinările medico-legale au confirmat că trupul neînsuflețit găsit într-o casă rurală „corespunde cu cel al jurnalistei”, potrivit unui comunicat al procurorilor. Ancheta a fost preluată de Procuratura Federală, pe fondul indignării publice provocate de răpirea ei.

Răpirea violentă a Roxanei Guzman a fost surprinsă într-un video de 35 de secunde care a devenit viral pe rețelele de socializare din Mexic. În imagini se văd doi bărbați mascați care atacă ușa locuinței cu un ciocan, apoi o forțează cu piciorul, unul dintre ei fiind înarmat cu un pistol.

În interior, un bărbat fără tricou – identificat de BBC drept fratele jurnalistei – strigă: „E un copil aici, calmați-vă!”. Ulterior, filmarea se întrerupe.

În urma investigațiilor, autoritățile au arestat opt persoane acuzate de omor, printre care patru polițiști municipali. Potrivit procurorilor, aceștia „au furnizat resurse, hrană și sprijin logistic grupării criminale” care a răpit-o pe jurnalistă.

Raportorul Special pentru Libertatea Exprimării al Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului (IACHR) a condamnat crima, cerând investigații aprofundate. Organizația Reporters Without Borders (RSF) a denunțat „eșecul autorităților de a proteja presa”.

Roxana Guzman trecuse deja printr-o tragedie în 2017, când partenerul ei, tot jurnalist, a fost împușcat mortal în prezența sa. După acest eveniment, ea a părăsit temporar Veracruz pentru a se pune la adăpost, dar s-a întors și a fondat propria publicație digitală pe Facebook – Pulso Informativo del Sureste.

Veracruz este unul dintre cele mai periculoase state din Mexic pentru jurnaliști. Roxana Guzman este a treia jurnalistă ucisă în acest stat în 2026. În ianuarie, Carlos Castro a fost împușcat mortal într-un restaurant, iar în iunie, reporterul de crime Luis Angel Lopez Valdez a fost asasinat într-un taxi, în ciuda faptului că beneficia de protecție din partea autorităților.

Cazul Roxanei Guzman readuce în atenție vulnerabilitatea jurnaliștilor mexicani și problemele grave de siguranță din regiune.