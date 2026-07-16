Candidat pentru Congres: Trump trebuie ucis. El este Anticristul

Un candidat la Congresul din Florida și fost pușcaș marin american se confruntă cu reacții negative după ce a postat un videoclip în care îl numește pe președintele Donald Trump „Anticristul” și spune că „trebuie ucis”, potrivit Fox News.

William Upham, un candidat din Partidul Republican pentru cel de-al 5-lea district congresional din Florida, care se descrie pe X ca un procuror care „lucrează pentru a repara un sistem politic defect”, deschide videoclipul de aproape șapte minute spunând că a intrat în cursa pentru a restabili bipartizanismul, a returna puterea clasei muncitoare și a „repara sistemul nostru politic defect”.

Tonul se schimbă rapid, însă, deoarece Upham spune că a ajuns să creadă că țara este „defectată” și că America este angajată într-o bătălie spirituală.

„Suntem conduși de un președinte care este dușmanul lui Dumnezeu”, spune Upham înainte de a cita pasaje biblice și de a discuta despre jurământul pe care l-a depus ca ofițer de marină pentru a apăra Constituția „împotriva tuturor dușmanilor, străini și interni”.

Apoi susține că „nu există nicio îndoială” că Donald Trump este „Anticristul”.

„El este un fals mesia. Și este dușmanul tău. Și trebuie ucis”, a spus Upham.

Mai târziu în videoclip, Upham îi îndeamnă pe telespectatori să se întrebe dacă „se închină unui idol fals” înainte de a concluziona: „Președintele Trump este Anticristul. Și va fi ucis și trimis în iad. Dumnezeu va birui împotriva răului”.

Corpul Pușcașilor Marini al SUA l-a condamnat rapid pe Upham, spunând că a fost externat din motive medicale pe 30 mai 2025.

„Corpul Pușcașilor Marini este conștient de declarațiile tulburătoare făcute de William Upham”, a scris serviciul pe X. „Comentariile făcute de Upham reprezintă o încălcare directă a jurământului pe care a jurat să-l respecte și nu sunt în conformitate cu valorile serviciului”.

Secret Service al SUA a recunoscut, de asemenea, comentariile într-o declarație către Fox News.

„Secret Service al SUA este la curent cu comentariile făcute de un candidat la Congres în Florida și investigăm orice poate fi perceput ca o amenințare la adresa uneia dintre persoanele pe care le protejăm”, a declarat un purtător de cuvânt. „Din motive de îngrijorare pentru securitatea operațională, nu discutăm chestiuni de informații de protecție.”

Secretarul interimar al Marinei, Hung Cao, a condamnat, de asemenea, remarcile, scriind pe X: „Inacceptabil. William Upham nu mai este pușcaș marin și nu reprezintă valorile sau etosul nostru.”