Mobila albă este apreciată pentru aspectul ei modern și elegant, însă întreținerea ei poate ridica uneori probleme. În timp, praful, petele de grăsime sau urmele de utilizare zilnică devin vizibile mai repede decât pe alte culori. Din acest motiv, curățarea corectă și regulată este esențială pentru a păstra un aspect impecabil și pentru a prelungi durata de viață a mobilierului.

Pentru întreținerea de zi cu zi, cea mai simplă metodă este ștergerea mobilierului cu o lavetă moale din microfibră, ușor umezită. Aceasta îndepărtează praful și murdăria superficială fără a zgâria suprafața. Este important ca laveta să nu fie prea udă, deoarece excesul de apă poate afecta în timp finisajele, mai ales în cazul mobilierului din PAL sau MDF.

În multe situații, doar apa călduță este suficientă pentru curățarea zilnică. Totuși, atunci când apar urme mai persistente, se pot adăuga soluții delicate de curățare, special concepute pentru mobilier.

Pentru cei care preferă variantele naturale, o soluție simplă poate fi realizată din apă și puțin oțet alb. Acest amestec ajută la îndepărtarea petelor ușoare și la dezinfectarea suprafeței. După aplicare, este recomandat ca mobilierul să fie șters imediat cu o lavetă uscată, pentru a evita pătrunderea umezelii în material.

O altă variantă eficientă este utilizarea bicarbonatului de sodiu, mai ales în cazul petelor mai dificile. Se poate crea o pastă fină din bicarbonat și apă, care se aplică ușor pe zonă, apoi se șterge cu grijă. Această metodă trebuie folosită cu atenție, pentru a nu afecta luciul suprafeței.

În cazul petelor de grăsime sau al urmelor mai vechi, este necesară o curățare mai atentă. Detergenții blânzi, diluați în apă, sunt o opțiune sigură. Este important ca produsul să nu fie agresiv, deoarece substanțele chimice puternice pot deteriora stratul protector al mobilei.

De asemenea, pentru mobilierul lucios, este recomandată folosirea unor lavete speciale care nu lasă scame și nu creează micro-zgârieturi. Astfel, suprafața își păstrează aspectul uniform și strălucitor.

Una dintre cele mai comune greșeli este utilizarea bureților abrazivi sau a soluțiilor foarte puternice, care pot deteriora definitiv suprafața. De asemenea, folosirea excesivă a apei poate duce la umflarea materialului, mai ales în zonele îmbinate.

Un alt aspect important este evitarea expunerii prelungite la soare, deoarece în timp mobila albă poate căpăta nuanțe gălbui, pierzându-și aspectul inițial.

O altă metodă eficientă, mai ales pentru urmele ușoare de murdărie și degete, este utilizarea unei soluții pe bază de săpun lichid delicat. Se amestecă o cantitate mică de săpun în apă călduță, iar apoi suprafața se șterge cu o lavetă moale, bine stoarsă. Această metodă este sigură pentru majoritatea tipurilor de mobilier și ajută la îndepărtarea rapidă a murdăriei fără a afecta finisajul. După curățare, este important ca mobila să fie ștearsă din nou cu o lavetă uscată, pentru a preveni apariția petelor de apă.

O altă variantă utilă este folosirea alcoolului izopropilic diluat, mai ales pentru zonele cu pete persistente sau urme grase. Se aplică în cantitate mică pe o lavetă, nu direct pe mobilier, iar suprafața se șterge ușor. Alcoolul ajută la degresare și se evaporă rapid, ceea ce reduce riscul de deteriorare a materialului. Totuși, această metodă trebuie folosită cu moderație, fiind recomandată doar pentru curățări punctuale și nu pentru întreaga suprafață în mod frecvent.