Lionel Messi continuă să doboare recorduri la Cupa Mondială. Căpitanul Argentinei a reușit noi performanțe istorice după victoria dramatică obținută de naționala sa în fața Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri, în șaisprezecimile competiției. Starul argentinian a bifat o nouă bornă importantă încă din momentul în care a intrat pe teren. Messi a devenit primul fotbalist care ajunge la 30 de apariții la turneele finale ale Cupei Mondiale, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai constanți jucători din istoria competiției. În același timp, argentinianul a stabilit un alt record, ajungând la 27 de meciuri începute ca titular la Mondiale, potrivit statisticilor Opta.

Messi a fost din nou decisiv pentru Argentina și a marcat în prima repriză a duelului cu Capul Verde.

Reușita i-a adus alte performanțe remarcabile: a devenit primul fotbalist care înscrie cel puțin șapte goluri la două turnee finale diferite ale Cupei Mondiale, după evoluțiile excelente de la ediția din 2022 și cea din 2026.

Mai mult, căpitanul Argentinei și-a prelungit seria spectaculoasă de meciuri consecutive cu gol marcat la Cupa Mondială, ajungând la opt partide la rând în care și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Prin golul înscris împotriva Capului Verde, Messi a ajuns la 20 de reușite la turneele finale și rămâne liderul clasamentului all-time al marcatorilor Cupei Mondiale.

În urma sa se află Kylian Mbappé, cu 18 goluri, și Miroslav Klose, cu 16.

Argentinianul este și cel mai bun marcator al ediției din 2026, cu șapte goluri, având un avantaj minim în fața lui Mbappé. Argentina își continuă drumul în competiție după succesul obținut cu emoții împotriva Capului Verde și se pregătește pentru următoarea confruntare, cea cu Egipt, în optimile de finală.