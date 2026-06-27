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Mesajul lăsat în vestiar de naționala Iranului după meciul cu Egiptul, de la Cupa Mondială: „Suntem încă în picioare”

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Mesajul lăsat în vestiar de naționala Iranului după meciul cu Egiptul, de la Cupa Mondială: „Suntem încă în picioare”. sursa: fifa.com
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Din cuprinsul articolului

Naționala Iranului a transmis un nou mesaj simbolic la Cupa Mondială, după remiza cu Egipt, scor 1-1. Fotbaliștii au lăsat în vestiar o scrisoare în care vorbesc despre onoare, caracter și susținerea primită din partea compatrioților, dar fac și referire la conflictul care afectează țara lor.

Mesajul lăsat de naționala Iranului după remiza cu Egipt

Naționala Iranului a atras din nou atenția la Cupa Mondială printr-un gest făcut după meciul cu Egipt, încheiat la egalitate, scor 1-1. La finalul partidei disputate la Seattle, jucătorii au lăsat în vestiar o scrisoare redactată în limba engleză, difuzată ulterior de televiziunea publică iraniană.

Mesajul începe cu o declarație despre valorile pe care echipa spune că le reprezintă.

„Venim din Iran, un ținut care timp de mii de ani a pus onoarea mai presus de victorie”, au scris fotbaliștii.

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În același mesaj, jucătorii au mulțumit orașului Seattle pentru ospitalitatea oferită pe durata șederii lor. Nu este primul gest de acest fel al echipei iraniene. După remiza cu Belgia, scor 0-0, fotbaliștii au lăsat un mesaj asemănător în vestiarul stadionului din Los Angeles.

„Pentru noi, fotbalul este un test de caracter”

Iran fotbal

Echipa națională de fotbal a Iranului. Sursa foto: captură video

În scrisoare, reprezentativa Iranului arată că participarea la Cupa Mondială înseamnă mai mult decât rezultatele sportive.

„Pentru noi, fotbalul nu este doar o competiție bazată pe rezultate, ci un test de caracter”, se arată în mesaj.

Fotbaliștii le-au adresat mulțumiri și suporterilor din întreaga lume.

„Mulțumim tuturor iranienilor care și-au oferit inimile, vocile și întreaga ființă Iranului”, au transmis aceștia.

Mesajul se încheie cu fraza:

„Iranul este încă în picioare.”

Referire la conflictul din Iran

Scrisoarea conține și un element care trimite la conflictul în care este implicat Iranul.

Autorii au notat cu roșu #168, alături de #Minab, numele unui oraș iranian. Referirea este legată de bombardamentul asupra unei școli din Minab, produs pe 28 februarie.

Potrivit autorităților iraniene, atacul, atribuit Statelor Unite, s-a soldat inițial cu 155 de morți, dintre care 120 de copii. Ulterior, presa iraniană a relatat că numărul copiilor uciși a ajuns la 168, cifră la care face trimitere mesajul lăsat în vestiar.

Publicația The New York Times a relatat că racheta ar fi fost lansată de armata americană în urma unei erori de identificare a țintei. Armata Statelor Unite a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului.

Iran așteaptă calificarea în fazele eliminatorii

După cele trei meciuri din grupă, Iran a încheiat pe locul al treilea și așteaptă să afle dacă se va număra printre cele mai bune echipe clasate pe această poziție, care vor obține calificarea în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale.

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