Mesajele care îl vizează pe George Simion, făcute publice de Dragoș Sprînceană

Un conflict public a izbucnit între omul de afaceri Dragoș Sprînceană, român stabilit în Statele Unite, și reprezentanți ai partidului AUR, după declarațiile senatorului Petrișor Peiu referitoare la presupuse negocieri politice, activități de consultanță și o posibilă candidatură pe listele formațiunii.

Disputa a escaladat după ce Sprînceană a publicat pe rețelele sociale mesaje despre care susține că au fost schimbate cu lideri ai partidului și a respins public afirmațiile senatorului AUR.

Potrivit declarațiilor lui Petrișor Peiu, Sprînceană ar fi fost nemulțumit după ce AUR ar fi refuzat să colaboreze cu el pentru activități de consultanță politică și lobby în Statele Unite și ar fi dorit să candideze pe listele partidului.

Într-o postare amplă publicată pe Facebook, omul de afaceri îl acuză direct pe senatorul AUR că a făcut afirmații false și prezintă propria versiune a discuțiilor dintre ei.

„Domnul Petrișor Peiu – AUR își încearcă norocul cu o nouă minciună. A spus public următoarele:

Eu as fi insistat să se facă întâlnirea cu doar 30 de minute înainte. Si ca nu se face asa ceva! Dar cumva ei au reușit sa ne acomodeze întâlnirea într-un termen foarte scurt. (Probabil după ce a gafat si a pus o poza cu paharul de vin pe masa încearcă acum sa se scuze de ce erau bauți)

Răspuns: Dragii români care le credeți minciunile acestora – Hai sa atașam mesajele cu mine și el, sa demonstrăm cum mint cu nerușinare pe toată lumea! Să îți fie rușine Petrișor Peiu la vârsta ta, să spui ca am cerut întâlnirea cu 30 minute înainte (când am cerut-o cu o zi înainte cu cei 3 candidați favoriți, si se vad datele clar in mesaje), după care voi ați insistat să ne vedem ca noi deja aveam alt program făcut și ca nu s-au consumat băuturi alcoolice de către Simion și membrii AUR și înainte sa ajungem și in timpul întâlnirii când ai pus o poză care vă avantajează pe voi dar ai uitat să tai paharul de vin din poză. Chiar nu înțeleg de ce trebuie să minți. Rușine !!!.

(Vă rog să vă uitați la pozele atașate si sa vedeti si mesajele date forward direct de la George Simion)

A declarat ca eu as fi supărat, fiindcă ei au refuzat sa lucreze cu mine pe consultanță politică și lobby în Statele Unite.

Răspuns: O altă minciună cu nerușinare. Te rog să faci public dovezile care îți susțin bazaconiile. Și cum nu ai – îți recomand să nu te mai faci de rușine public ca totuși ai o vârstă!

Concluzie: Nu asta este important totusi. Știm nivelul politicienilor din Romania. Important rămâne faptul ca George Simion a făcut rău țării prin a face lobby sa scoată România din Visa Waiver”, a scris Sprînceană pe pagina sa de Facebook.

Postarea a fost distribuită pe fondul disputelor publice dintre cele două părți, conflictul mutându-se rapid în spațiul mediatic.

Ulterior, întrebat la România TV dacă încearcă să se răzbune pe liderul AUR pentru că nu ar fi primit un loc pe listele partidului sau o funcție politică, Dragoș Sprînceană a respins acuzațiile și a oferit detalii despre întâlnirea la care face referire senatorul AUR.

„Ce incearca sa nege este ce ne-a spus la acea intalnire. Eu am spus cu ce s-a dat el mare in fata noastra, subiectul intalnirii noastre era daca are neregularitati despre anularea alegerilor. In schimb, el a luat-o pe carari si a inceput sa ne spuna despre coalitie. Sincer, in SUA nu stiam care este adevarul, trebuia sa am dovada negru pe alb ca alegerile au fost anulate. De asta am preferat sa ma abtin sa spun ceva.”, a declarat acesta.

Omul de afaceri a precizat că nu intenționează să se implice politic în România și că discuțiile cu reprezentanții AUR nu au avut scopul unei colaborări politice.

„Ei au spus ca eu am vrut sa ma alatur lor, dar nu, ei au incercat doi ani, am incercat sa ne imprietenim, dar nu, nu pot sa ma asociez cu asa ceva. Ar fi ca si cum m-as impusca singur in picior. Mi-a cerut de ani de zile sa-l aduc la Mar a Lago, sa faca o poza cu Trump, sa ia cina cu el. Am fost asociat cu PNL, mi-am dat demisia, am prieteni si la AUR. Mi-a trimis o solicitare prin care imi cerea 1 milion de euro.

Ca om de afaceri stiu cat costa toate astea (nr. – spitale), nu sunt genu care ar face donatii de 1 milion, cum e domnul Gigi Becali.”, a mai spus Sprînceană.