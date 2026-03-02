Mesaj categoric al Maiei Sandu: Retragerea trupelor rusești este o prioritate pentru Republica Moldova

Republica Moldova. Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta a fost mesajul transmis de președintele Maia Sandu la împlinirea a 34 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Șefa statului a reiterat că prezența militară rusă în stânga Nistrului este ilegală și contravine statutului de neutralitate al Republicii Moldova, subliniind că retragerea acestor forțe rămâne o prioritate pentru autoritățile de la Chișinău.

În discursul rostit în memoria celor căzuți în războiul din 1992, Maia Sandu a vorbit despre sacrificiul celor care au apărat suveranitatea și independența țării.

„O zi în care ne înclinăm cu gândul la cei care în 1992 au apărat suveranitatea și independența Republicii Moldova. Este o zi a durerii și demnității. O zi în care ne amintim nu doar faptele celor care au luptat, ci mai ales sacrificiul pe care l-au făcut pentru că libertatea a venit cu un preț greu. Pentru ea, sute de oameni și-au dat viața. Alte zeci de mii și-au pus sănătatea, viitorul și liniștea celor dragi în pericol”, a menționat Sandu.

Șefa statului a subliniat că războiul de pe Nistru a fost unul de apărare a statalității Republicii Moldova și a reiterat responsabilitatea Federației Ruse în acel conflict.

„Destinul nostru era decis în altă parte, iar moldovenii au vrut în sfârșit să-și hotărască singuri viitorul. Au vrut să trăiască într-un stat în care vocea lor contează. Cei care și-au apărat țara în prima linie înțeleg cât de prețioasă este libertatea, de aceea, dumneavoastră, veterani, ați fost în toți anii și sunteți în prima linie a apărării democrației. Vă datorăm respect și recunoștință."

Maia Sandu a făcut referire și la contextul regional actual, evocând războiul din Ucraina.

„Ele sunt apărate inclusiv pentru noi de către ucraineni pe câmpul de luptă. În război agresorul este cel care atacă. În 1992, agresorul a fost Rusia, astăzi, în Ucraina, agresorul este Rusia. A spune că ambele părți sunt vinovate, înseamnă a falsifica adevărul. Republica Moldova nu a râvnit la teritorii străine, nu a pornit războaie, și-a apărat doar pământul strămoșesc”, a punctat lidera de la Chișinău.

Conflictul armat a izbucnit oficial la 2 martie 1992, chiar în ziua în care Republica Moldova era admisă în cadrul Organizația Națiunilor Unite. Tensiunile în regiunea transnistreană au început încă din 1989, odată cu adoptarea legislației privind limba de stat. În septembrie 1990, regiunea și-a proclamat unilateral independența, iar confruntările armate au urmat la scurt timp.

Primele atacuri au avut loc la Dubăsari, unde au murit polițiști moldoveni. Ulterior, luptele s-au extins la Cocieri, Coșnița și Tighina, iar mii de civili au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Forțele paramilitare separatiste au fost susținute tehnic și logistic de armata a 14-a a Federației Ruse, condusă atunci de generalul Alexandr Lebed. Intervenția acesteia a influențat decisiv desfășurarea conflictului.

Războiul s-a încheiat pe 21 iulie 1992, când președintele de atunci al Republicii Moldova, Mircea Snegur, și președintele Federației Ruse, Boris Elțin, au semnat la Moscova acordul de încetare a focului, în prezența liderului separatist Igor Smirnov.

La 34 de ani de la izbucnirea războiului de la Nistru, trupele rusești continuă să fie staționate în regiunea transnistreană, în pofida angajamentelor internaționale asumate de Federația Rusă. De-a lungul anilor, formula politică de soluționare a diferendului transnistrean a rămas blocată, iar o reglementare durabilă nu a fost identificată.

Autoritățile de la Chișinău își reafirmă poziția că retragerea completă și necondiționată a trupelor rusești reprezintă un pas esențial pentru consolidarea securității și pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.