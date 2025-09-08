International Mesageria din Rusia, sub control total. Cum se folosește regimul Putin de Max







Max este noua aplicație de mesagerie impusă de Kremlin cetățenilor ruși, care oferă guvernului acces complet la datele personale ale utilizatorilor și limitează contactul lor cu restul lumii digitale.

Inspirată după modelul chinezesc WeChat, Max devine simbolul eforturilor autoritare ale Moscovei de a controla comunicațiile interne, într-un context de război și supraveghere sporită, cu implicații majore asupra libertății cetățenilor.

În 2025, lansarea aplicației Max marchează un pas decisiv în planul Kremlinului de a controla comunicațiile interne.

Max nu este doar un simplu instrument de mesagerie; este un instrument prin care guvernul poate colecta și analiza datele personale ale cetățenilor, inclusiv locația, contactele și fotografiile.

Pentru utilizatori, aceasta înseamnă că orice mesaj, chiar și cel șters sau netrimis, poate fi accesat de autorități.

În Rusia, WhatsApp și Telegram dominau piața, cu 96 milioane, respectiv 90 milioane de utilizatori.

Cu toate acestea, Kremlinul a creat condiții pentru ca Max să devină obligatoriu: telefoanele noi trebuie să vină cu aplicația preinstalată, iar cetățenii care folosesc servicii străine sunt expuși unor restricții.

Autoritățile justifică aceste măsuri ca protecție împotriva escrocheriilor și terorismului, însă experții în securitate avertizează că scopul real este supravegherea populației.

O lege recentă semnată de Putin impune ca toate telefoanele noi vândute în Rusia să fie echipate cu Max.

Aceasta nu doar că crește baza de utilizatori, dar și facilitează urmărirea digitală, deoarece orice cont este legat de un număr de telefon rus sau belarus, care necesită verificare printr-un act de identitate oficial.

Astfel, identitatea fiecărui utilizator este asociată cu toate activitățile sale digitale în cadrul aplicației.

Max colectează informații extinse: chat-uri, contacte, fotografii, locație și chiar mesaje neterminate.

Aplicația a fost dezvoltată de VK, companie controlată de Gazprom și aliați apropiați lui Putin, iar tehnologia implementată permite statului să aibă acces complet la datele personale ale utilizatorilor.

Mikhail Klimarev, șeful Societății pentru Protecția Internetului în Exil, a explicat că „tot ce faci pe Max va fi disponibil pentru FSB”.

Inspirată după modelul WeChat, Max este parte a strategiei Kremlinului de a crea un „internet suveran”. Aceasta include restricții severe asupra site-urilor străine, interzicerea VPN-urilor și penalizarea distribuției de conținut „extremist”.

Comparativ cu China, Rusia a fost mai lentă în implementarea unui sistem similar, însă Max demonstrează că autoritățile își doresc să controleze atât comportamentul online, cât și comunicațiile private ale cetățenilor.

Aplicația este promovată agresiv în mediul oficial și pe rețelele sociale. Funcționarii publici, personalul bancar și angajații din spitale au fost încurajați să adopte Max, în timp ce influencerii și celebritățile ruse sunt folosite pentru a crea un sentiment de „siguranță și confort” în utilizarea acesteia.

Video-urile virale prezintă Max ca o aplicație care funcționează „în orice colț al clădirii”, de la parcare la lift, accentuând astfel caracterul său omniprezent.

Criticii avertizează că Max este un „fantomă în buzunarul tău”, o unealtă de supraveghere care poate monitoriza toate formele de comunicare.

Jurnaliști, persoane LGBTQ+ sau opoziționari politici se află într-o situație de vulnerabilitate extremă. Restricțiile asupra comunicațiilor externe, prin blocarea WhatsApp și Telegram, limitează accesul cetățenilor la informații externe și la contactul cu rudele din străinătate.

Max nu doar colectează date, ci și izolează populația. Aplicația este greu accesibilă din afara Rusiei, ceea ce înseamnă că cetățenii nu mai pot comunica liber cu lumea exterioară.

Această strategie de „blocare digitală” completează alte restricții impuse de Kremlin, creând un ecosistem închis, controlat și monitorizat.

Dezvoltarea aplicației nu a fost doar tehnologică, ci și politică. Gazprom, prin controlul asupra VK, și persoane apropiate lui Putin au supravegheat procesul.

Aceasta subliniază faptul că Max nu este o aplicație comercială obișnuită, ci un proiect strategic de stat, menit să transforme infrastructura digitală a Rusiei într-un mecanism de control și supraveghere.

Încă din 2019, Putin a semnat legea care permitea crearea unui internet suveran, protejat de influența externă. Max este aplicarea practică a acestui concept: un ecosistem digital național, izolat de serviciile globale și monitorizat constant de stat.

În contextul războiului din Ucraina și al represiunii împotriva opoziției, Max devine simbolul absolut al controlului digital.

Aplicația nu a fost primită fără critici. Bloggerii militari și oficialii guvernamentali au exprimat îndoieli cu privire la utilitatea și eficiența aplicației.

Cetățenii tineri, precum profesorul din Moscova care a refuzat să instaleze aplicația, consideră măsurile drept un atac direct asupra libertății lor de comunicare.

Memes și comentarii sarcastice circulă online, demonstrând că opoziția digitală există, chiar în condițiile restricțiilor.

Pe termen lung, Max ar putea integra servicii guvernamentale, bancare și comerciale, replicând complet modelul WeChat.

Expertul Sarkis Darbinyan avertizează că „oricine folosește Max poate fi monitorizat complet”, iar controlul asupra populației va crește.

Analistul Nikolai Petrov sugerează că scopul Kremlinului nu este pacea sau securitatea, ci controlul total, indiferent de evoluțiile războiului sau de protestele interne.