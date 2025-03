Opinii Merz al Germaniei intră în clubul politic al marilor puteri







GERMANY'S MERZ ENTERS GREAT POWER POLITICS

The new world order of Great Power Politics is marked by increasing fragmentation between states and within states. The outcome of Germany’s recent election provides a sobering example. The fracturing across Germany’s political spectrum is reflective of a broader fracturing across the European Union (EU) and the EU’s relations with the U.S., its strongest traditional ally and decades-long security guarantor.

Germany’s Chancellor-designate Friedrich Merz, a career-long staunch pro-US politician, assumes power at a critical historic crossroads. As Germany is the world’s third largest, and Europe’s biggest, economy, Merz’s eventual decisions and actions will inevitably shape the futures of Germany and Europe over the next quarter century, and potentially beyond. However, a key caveat and pending question is whether the European Union will actually survive, or somewhat transform, in its current form.

The reality is that without effective German leadership, the EU is less efficient internally and externally. The EU has been suffering from leadership deficit disorder in recent years, particularly since Chancellor Olaf Scholz assumed power and Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February 2022. Despite expressions of unity and massive sums spent on supporting Ukraine, the traditional Franco-German axis driving the EU largely ran out of steam under a rudderless Scholz and quixotic Emmanuel Macron.

The French president and Scholz, and other select leaders, were rhetorically promoting a new Europe in theory while dithering in practice in a rapidly changing world. Scholz’s futile attempt to extend a Merkel-lite centrism, after the former chancellor’s 16-year reign, resulted in the worst electoral performance by the Social Democrats since World War II. Despite his self-inflicted erosion of power at home, Macron still possesses considerable power in foreign policy to act until his term’s end in 2027.

For Merz, time is of the essence. While Macron and UK Prime Minister Keir Starmer visited U.S. President Trump, begging for Europe’s inclusion in Ukraine cease-fire talks, Germany is still nowhere to be found. Trump is not waiting for Europe on Ukraine. His fast-track approach demands concrete deliverables from Europe, particularly in the form of peacekeeping troops, which are expected imminently if a cease-fire is reached.

Merz’s call for European independence from the U.S. sounds bold in theory but largely empty in practice. Merz’s pre-election outreach to the U.K. and France for access to their nuclear deterrence seems strategically daring. However, he would be unlikely to welcome the departure of a more immediate deterrent in the form of 35,000 U.S. troops on German soil. The bottom line is that, despite any resolute rhetoric, Merz and most of Europe will require some form of U.S. security dependence for the foreseeable future.