Mercenari din China comunistă, în armata lui Putin

Peste o sută de persoane din Republica Populară Chineză, care luptă alături de armata rusă în Ucraina, ar fi mercenari, fără legături directe cu guvernul de la Beijing, susțin doi oficiali americani și un fost oficial occidental pentru Reuters.

Ofițeri militari chinezi ar fi în spatele liniilor rusești pentru a studia tactici, cu aprobarea Beijingului, a explicat fostul oficial. Comandantul forţelor americane din Indo-Pacific, Amiralul Samuel Paparo, a confirmat capturarea a doi bărbați chinezi în estul Ucrainei, iar președintele Zelenski a spus că Ucraina are informații despre 155 de chinezi care luptă alături de Rusia.

Republica Populară Chineză, care a declarat că are un parteneriat „fără limite” cu Rusia și a evitat criticarea invaziei rusești din 2022, a considerat afirmațiile lui Zelenski „iresponsabile” și a subliniat că nu este implicată în conflict. Oficialii americani, sub protecția anonimatului, au declarat că mercenarii chinezi par a avea un nivel minim de pregătire militară și nu influențează operațiunile rusești.

