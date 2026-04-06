Menajera medicului incendiat, reținută de polițiști. Ancheta ia o nouă turnură

Polițiștii au anunțat că au reținut o femeie de 40 de ani, principalul suspect în cazul medicului ucis și incendiat în locuința sa din Capitală. Aceasta urmează să fie prezentată în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Femeia, care ar fi lucrat ca menajeră pentru medicul în vârstă de 72 de ani, a intrat în atenția anchetatorilor după ce a fost identificată printre persoanele care au avut acces frecvent în apartamentul victimei. Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul acesteia, în încercarea de a strânge probe suplimentare. În același timp, anchetatorii iau în calcul și varianta existenței unui complice.

Surse apropiate anchetei susțin că femeia ar fi recunoscut implicarea în crimă, dar a declarat că a acționat în legitimă apărare. Ea ar fi explicat că medicul ar fi consumat alcool, ar fi devenit agresiv și nu i-ar fi permis să părăsească locuința, iar conflictul ar fi escaladat.

Potrivit datelor strânse până în acest moment, medicul a fost atacat în bucătărie, unde ar fi fost surprins. Trupul său a fost găsit cu multiple lovituri de cuțit, iar după comiterea crimei, locuința a fost incendiată intenționat, într-o tentativă de a șterge urmele. Cu toate acestea, criminaliștii au reușit să recupereze probe importante din apartament.

Mai multe cuțite au fost descoperite la locul faptei și ridicate pentru expertiză, urmând să se stabilească exact care a fost arma folosită. De asemenea, anchetatorii analizează toate indiciile pentru a reconstitui firul evenimentelor și pentru a verifica declarațiile suspectei.

Vecinii susțin că nu au observat-o pe femeie în zonă, deși aceasta ar fi venit frecvent în locuința medicului. „N-am mai văzut-o pe aici”, au spus unii dintre aceștia.

Victima era un medic cunoscut și respectat, cu o carieră îndelungată în spitale din București. Colegii îl descriu ca fiind un om liniștit, fără conflicte. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, acesta își încheiase activitatea profesională.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească exact circumstanțele crimei, inclusiv dacă a existat un complice și care a fost motivul real al atacului.