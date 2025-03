Monden Divorțul dintre Meghan Markle și Prințul Harry. Ducesa de Sussex a spus adevărul







Meghan Markle și Prințul Harry continuă să fie subiect de interes în Regatul Unit, chiar dacă s-au mutat în Statele Unite. Deși au încercat să se distanțeze de atenția publicului, speculațiile legate de căsătoria lor persistă.

Meghan Markle și Prințul Harry, la momentul adevărului

Relația dintre Meghan Markle și Prințul Harry a fost constant în centrul atenției încă de la începutul poveștii lor de dragoste. Deși au încercat să-și protejeze intimitatea, speculațiile nu au putut fi evitate.

Jurnaliștii britanici au comentat: „Deși viața lor nu a fost lipsită de evenimente, poate că o doză de plictiseală ar fi fost preferabilă față de haosul cu care se confruntă acum”.

Una dintre cauzele majore ale tensiunilor în căsnicie ar fi perspectivele diferite pe care Meghan Markle și Prințul Harry le au asupra viitorului. Se spune că Harry își dorește să se întoarcă în Marea Britanie împreună cu copiii lor, pentru a le oferi ocazia de a-și cunoaște rădăcinile, însă Meghan nu este de aceeași părere.

Cum răspunde ducesa de Sussex la aceste speculații

De asemenea, dificultățile financiare ar exercita o presiune și mai mare asupra relației lor, conform unei surse apropiate: „Au nevoie de bani: stilul lor de viață și modul în care cheltuiesc... Vor rămâne fără resurse mai devreme decât se așteaptă, iar nimeni nu pare să se grăbească să-i angajeze”.

Meghan Markle a discutat despre legătura sa cu soțul, evidențiind că aceasta este mai solidă ca niciodată. Ducesa de Sussex a împărtășit că prințul Harry o sprijină total și se simte mândru de angajamentul ei în noile inițiative, inclusiv brandul de lifestyle As Ever și seria sa de pe Netflix, With Love, Meghan.

„Soțul meu m-a cunoscut când aveam deja blogul The Ti, acum inexistent, și văd acea sclipire în ochii lui atunci când mă vede revenind la ceea ce făceam când ne-am întâlnit prima dată. E aproape ca o perioadă de lună de miere din nou, pentru că este exact ca la început, când mă urmărea scriind, editând newslettere și fiind atentă la fiecare detaliu”, a explicat Meghan Markle.

Meghan Markle: Formăm o echipă atât de unită

Meghan Markle a sus că odată ce a intrat în familia regală, a fost nevoită să renunțe la blog: „Iubeam The Tig, numai că îmi iubesc soțul și mai mult. A fost o alegere pe care am făcut-o la momentul respectiv și nu aș schimba nimic nici măcar o secundă”.

Ducesa a mai subliniat sunt fericiți, se susțin reciproc, așa cu nu există motive de despărțire: „Formăm o echipă atât de unită de atât de mult timp, încât ne susținem reciproc în fiecare pas al drumului, iar acest lucru îmi face plăcere”, a declarat Markle, potrivit newsbreak.com.