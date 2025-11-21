MEDIjobs mizează pe specializare și tehnologie! Puntea digitală dintre spitale și specialiști

În doar un deceniu, MEDIjobs a trecut de la o idee născută din nevoia de eficiență în sistemul medical la o platformă activă în două țări și peste 700.000 de oferte procesate. Construită în jurul unei viziuni clare, digitalizarea recrutării în sănătate, compania fondată de Catrinel Hagivreta-Djafari și fratele ei, George Hagivreta, a devenit un reper pentru clinici, spitale și profesioniștii din domeniu. Pentru această contribuție, MEDIjobs a fost inclusă în „Top Performeri din Sănătate” 2025 și a primit „Premiul pentru viziune și eficiență în recrutare în domeniul medical”. În interviul acordat Revistei Capital, CEO-ul Catrinel Hagivreta-Djafari vorbește despre provocări, diferențiatori, proiecte de suflet și direcțiile în care se îndreaptă această industrie.

La lansarea MEDIjobs, Catrinel Hagivreta-Djafari a înțeles că adevărata competiție nu era una tehnologică, ci una de mentalitate. Prima provocare a fost să convingă angajatorii medicali să renunțe la ideea că recrutarea înseamnă exclusiv dosare tipărite și recomandări informale. „Cea mai mare provocare, încă de la lansarea platformei, a fost să schimbăm mentalitatea angajatorilor medicali față de procesul de recrutare digitalizat”, explică ea.

Trecerea spre un sistem bazat pe criterii clare de potrivire între competențe și nevoile angajatorilor a generat, la început, reticență. Dar timpul și rezultatele au demonstrat că eficiența nu exclude contactul uman, ci îl completează. „Recrutarea digitalizată nu înseamnă pierderea contactului uman, ci un câștig în termeni de timp economisit, relevanță a candidaturilor și angajări mai predictibile”, spune fondatoarea. Astăzi, tot mai multe clinici și spitale adoptă acest model, iar CEO-ul subliniază că „încrederea în tehnologie, atunci când este bine aplicată, conduce la progres”.

Într-o industrie extrem de concurențială, MEDIjobs și-a construit avantajul pe specializare și pe înțelegerea în profunzime a sectorului medical. „MEDIjobs nu este doar un ‘job board’, ci are în spate un proces de potrivire inteligent, care se face automat între profilul candidatului și cerințele angajatorului”, explică CEO-ul companiei. Acest mecanism permite ambelor părți să economisească timp și li se oferă doar rezultate relevante. În plus, platforma nu se limitează la a afișa anunțuri, ci oferă sprijin candidaților pe întregul traseu, de la ofertă până la angajare, și pune la dispoziția angajatorilor o echipă specializată în recrutare medicală.

Pentru Catrinel Hagivreta-Djafari, dezvoltarea platformei rămâne „proiectul de suflet”, unul care și-a depășit cu mult forma inițială. „Lansarea și dezvoltarea platformei MEDIjobs reprezintă proiectul meu de suflet”, afirmă ea. Astăzi, platforma deservește peste 110.000 de candidați și 3.000 de companii medicale și conectează într-un mod eficient oamenii potriviți cu oportunitățile potrivite. CEO-ul subliniază că succesul real constă în faptul că „specialiștii medicali ajung acolo unde competențele lor contează cel mai mult”, ceea ce contribuie astfel la sănătatea întregului sistem.

Conducerea unei astfel de afaceri vine cu provocări considerabile, dar pentru cofondatoare ele au fost întotdeauna echilibrate de stabilitatea oferită de echipă. „Ar fi dificil dacă nu l-aș avea alături pe fratele și co-fondatorul meu, George Hagivreta, și, bineînțeles, echipa extraordinară pe care o avem”, subliniază ea.

Platforma a crescut constant și a stabilit record după record în 2025, datorită unui colectiv unit de valori comune, de responsabilitate, respect și dorința de a îmbunătăți viețile profesioniștilor din sănătate. „MEDIjobs nu este doar rezultatul unei idei bune, ci al unei echipe care a transformat acea idee într-un proiect real”, spune CEO-ul.

Catrinel Hagivreta-Djafari vede un viitor dominat de algoritmi mai avansați, decizii bazate pe date și colaborări mai strânse între instituțiile medicale, universitare și platformele digitale. „Vom vedea o integrare tot mai mare a tehnologiei și a automatizărilor în procesele de recrutare”, explică ea.

Migrația personalului medical rămâne o provocare, iar soluțiile locale privind retenția vor fi esențiale. În acest context, MEDIjobs își propune să rămână un partener strategic pentru sistemul medical. „Misiunea noastră rămâne clară: să contribuim la modernizarea recrutării în sănătate și să facilităm plasarea celor mai buni specialiști în locurile de muncă potrivite”, afirmă CEO-ul.