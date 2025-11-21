PlantExtrakt, pionierul gemoterapiei din România, premiat la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025

Comapania PlantExtrakt a fost premiată la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 pentru rolul esențial pe care îl are în dezvoltarea gemoterapiei în România — un domeniu pe care compania l-a deschis, l-a consolidat și l-a dus la nivel internațional, păstrându-și, timp de peste 30 de ani, standardele și misiunea. Într-o seară dedicată excelenței medicale, tradiției și inovării responsabile, momentul PlantExtrakt a pus în centrul atenției modul în care știința, agricultura ecologică și abordarea preventivă a sănătății pot construi o industrie solidă.

Prezentarea premiului a venit cu o recapitulare clară a parcursului de peste trei decenii al companiei — un parcurs construit metodic și bazat pe calitate, nu pe volum. , Ileana Ilie, prezentatoarea galei, a introdus compania reliefând poziția sa unică în piață: „Cu peste trei decenii de experiență, Plant Extract este primul producător român de extracte gemoterapice.”

Pentru public, mulți dintre care cunosc produsele naturale, dar nu neapărat termenul de „gemoterapie”, Ileana Ilie a făcut o precizare esențială despre esența acestor produse:

„Gemoterapice obținute din muguri și mlădițe, produse apreciate atât pentru eficiență cât și pentru standardele ridicate de calitate. Și-a dezvoltat propriile culturi certificate ecologic și investește constant în cercetare științifică pentru a crea formule cu eficiență superioară și rezultate vizibile pentru consumatori.”

În aplauzele sălii, a fost invitată să urce pe scenă reprezentanta companiei: „Premiul este ridicat de doamna Georgiana Ceaușescu, marketing director PlantExtrakt. Aici, alături de mine pe scenă, felicitări!”, a mai spus Ileana Ilie.

Discursul reprezentantei PlantExtrakt a pus în lumină o misiune pe cât de ambițioasă, pe atât de bine structurată: introducerea gemoterapiei în viața de zi cu zi a consumatorilor. Ea a explicat cu sinceritate modul în care a descoperit acest domeniu:

„Vă mulțumesc foarte mult în numele companiei Plant Extract pentru acest premiu. După cum vedeți, misiunea Plant Extract este în primul rând aceea de a pune în vocabularul nostru obișnuit cuvântul gemoterapie. Recunosc că în urmă cu șase ani când m-am alăturat companiei, nici eu nu știam semnificația. Ulterior m-am bucurat să aflu că gemoterapia este o știință care studiază beneficiile pentru sănătate ale extractelor naturale din muguri, mlădițe și alte părți tinere proaspete de plante.”

Georgiana Ceaușescu a vorbit și despre responsabilitatea științifică a acestui domeniu, un punct rar amintit în dezbaterile despre suplimente naturale:

„Fiind o știință, sigur că pentru PlantExtrakt este un domeniu de responsabilitate, dar și un domeniu de suflet.”

A urmat una dintre cele mai importante secvențe din discurs: explicația concretă a ceea ce înseamnă produse naturale curate pentru PlantExtrakt. Într-o piață în care mulți folosesc termenul abuziv, compania pune accent pe compoziție minimală și integritate a ingredientului:

„Noi ne preocupăm să avem produse curate, ne mândrim cu aceste produse foarte curate ale noastre, produse care conțin ingredientele din plante, extractele naturale și fără conservanți, fără coloranți, fără potențial lor de aromă și alte substanțe care ar putea să fie potențial nefericite. Astfel încât consumatorii noștri să se bucure în fiecare zi de sănătate curată, sănătate adevărată, cum spunem noi.”

În continuare, Georgiana Ceaușescu a vorbit despre traseul internațional al companiei — un detaliu important, arătând că produsul românesc este competitiv pe piețe mari:

„Ne bucurăm că am adus gemoterapia în România în urmă cu 35 de ani și în urmă cu peste 20 de ani ducem gemoterapia în lume, exportăm cu mândrie, inclusiv în Statele Unite. Poate nu ați auzit de aceste produse, dar eu vă invit să le descoperiți în farmacie și în magazine de produse naturale… pentru că într-adevăr sunt niște produse la baza sănătății, pentru a menține sănătatea, pentru o stare de bine, astfel încât pacienții să ajungă mai târziu la medic și să-și mențină bucuria de a trăi”, a mai spus aceasta.

Partea finală a momentului a fost dedicată unei întrebări aplicate, care privește comportamentul de consum al românilor. Răspunsul a conturat imaginea unei piețe în creștere, în care consumatorii devin mai informați:

„Suplimentele alimentare sunt într-adevăr o tendință și o modă în toată lumea, în Europa de asemenea. România vine din urmă. Consumul crește, într-adevăr, pacienții înțeleg nevoia de a-și menține sănătatea, înțeleg importanța de a face o cură din când în când. Poate fi o cură pentru zona aceasta de imunitate, că toți suntem în sezonul de răceală, pot fi cure în sezonul de alergii de primăvară.”

Iar concluzia a revenit la misiunea preventivă a gemoterapiei: „Aceste produse naturale sunt benefice pentru menținerea sănătății și sperăm să ajute în acest proces în care cu toții suntem implicați, de a ne educa pentru sănătate, de a fi proactivi în a ne îngriji să nu ajungem, știu eu, în stadii avansate la un diagnostic sau la un tratament.”

Evenimentul a reunit medici, cercetători, cadre universitare și lideri din domeniul sănătății, într-un cadru care a evidențiat atât munca din spitalele publice și private, cât și rezultatele din universități, clinici, industria farmaceutică și sectorul echipamentelor medicale. Capital a recompensat performanța acestor profesioniști, subliniind contribuția lor esențială la modernizarea și progresul sistemului medical din România.

