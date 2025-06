Monden Câți bani face Cristela Georgescu de pe urma celor ce cred în „terapii alternative”







Cristela Georgescu, soția fostului candidat pro-Kremlin la prezidențiale Călin Georgescu, a reușit să genereze venituri serioase din afacerea sa cu „terapii alternative”, în 2024. Aceasta a obținut profituri din activitățile de „vânzare cărți editate în regie proprie cu grafică elegantă, cursuri, programe educative, conferințe și evenimente”.

Cristela Georgescu, partenera lui Călin Georgescu, a anunțat că firma sa, Cristela Georgescu Education, a avut un an profitabil, conform publicației Economica.

Veniturile Cristelei Georgescu în 2024

După ce s-au întors în țară în 2021, Cristela și soțul ei au început un nou capitol în afaceri, iar ea a înființat un PFA în satul Mățău, județul Argeș. În 2023, a fondat compania „Cristela Georgescu Education”, care a înregistrat o cifră de afaceri de doar 1.101 lei și un profit net de -3.176 lei.

În ciuda acestor începuturi dificile, anul 2024 a fost unul de succes pentru ea, cu afaceri de 283.597 lei (aproximativ 57.000 euro) și un profit net de 25.727 lei (aproximativ 5.000 euro). Firma sa oferă „cărți editate în regie proprie cu grafică elegantă, cursuri, programe educative, conferințe și evenimente”, conform site-ului cristelageorgescu.ro.

Cine este soția lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu este a doua soție a lui Călin Georgescu și a lucrat timp de peste 15 ani la subsidiara Citi în România. După ce a părăsit sectorul bancar, s-a dedicat sănătății naturiste, practicând metode alternative. Are doi copii și a locuit și profesat în Austria, revenind în România împreună cu familia sa în 2021.

În 2007, după 10 ani la Citibank, unde a ocupat funcția de director al diviziei Global Transactions Services, Cristela a fost numită vicepreședinte al băncii.

De asemenea, ea este membru în consiliile de administrație ale mai multor ONG-uri dedicate dezvoltării proiectelor comunitare.

Cristela Georgescu activează în domeniul sănătății naturale

În prezent, Cristela Georgescu activează în domeniul sănătății naturiste, având o pregătire extinsă în nutriție integrativă, apifitoterapie, gemoterapie, detoxifiere și alte tehnici de terapie alternativă.

A obținut diplome de la instituții de profil, precum Institute for Integrative Nutrition, Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), Universitatea Cornell (Certificate in Plant Based Nutrition) și American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner).

De asemenea, a fost certificat ca Specialist în Detoxifiere Regenerativă de Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse.