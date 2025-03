Sport Meciul Rapid-FCSB. Charalambous acuză arbitrajul. Becali cere intervenția SRI







Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, este extrem de nemulțumit de arbitraj, după derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, 0-0, pe Arena Națională. La conferința de presă de după meci, el a susținut că fundașul Joyskim Dawa nu ar fi trebuit să primească primul cartonaș galben.

Nemulțumit de modul de arbitraj de la meciul de pe Arena Națională a fost și patronl FCSB, care într-o intervenție la un post de televiziune a enumerat erorile arbitrilor.

Charalambous, nemulțumit de arbitraj în derby-ul FCSB - Rapid

Elias Charalambous, nemulțumit de arbitrajul meciului cu Rapid a declarat că „în primele minute ale meciului nu am intrat aşa cum am fi vrut şi Rapidul a încercat să fie mai sus, a avut câteva ocazii. Apoi am primit acel cartonaş galben, care mie mi s-a părut ciudat, pentru că arbitrul nu a văzut faza, nu se uita la Dawa. Şi nu ştiu cum a putut să îşi dea seama că merită cartonaş galben. Şi dacă el nu se uita la Dawa, nu ştiu cine a putut să-l informeze că merita galbenul.

Nu este corect. Eu de obicei nu vorbesc despre arbitraj, dar acum trebuie să vorbesc. Nu sunt prost, nu este corect, mai ales în astfel de meciuri. După ce am rămas în zece oameni noi am fost echipa care am controlat jocul, noi am avut cele mai multe ocazii de gol. Băieţii au demonstrat încă un joc că nu vor să piardă. Atitudinea pe care au arătat-o a fost de a dreptul uimitoare. Încă o dată am ţinut de punct şi vom continua", a afirmat Charalambous.

Charalambous: Când te afli în inferioritate numerică, este greu să câștigi

Tehnicianul cipriot a afirmat că este complicat să obții victoria într-un derby în care echipa adversă beneficiază de un om în plus: „În astfel de confruntări, când te afli în inferioritate numerică, este greu să câștigi, dar, în ciuda acestor condiții, noi am fost echipa care a avut cele mai mari ocazii de a marca."

Charalambous subliniază că, după meciul cu Rapid, este crucial ca jucătorii săi să se recupereze complet până la partida de joi cu Olympique Lyon, din optimile de finală ale Europa League.

„Acum trebuie să ne recuperăm, pentru că avem un meci foarte important joi în Europa League. Întâlnim o echipă bună. E normal să existe oboseală când joci şi în Europa şi campionat, întotdeauna am spus că recuperarea este cea mai importantă, şi să fim concentraţi pe următorul meci. Iar acum următorul este cu Lyon, apoi cu Craiova", a mai afirmat Charalambous.

FCSB, prima poziție în clasamentul SuperLigii

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Națională din București, în cadrul etapei a 29-a a SuperLigii de fotbal. Campioana, care a revenit pe prima poziție în clasament datorită acestui rezultat, a jucat aproape o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaș galben în minutul 36.

FCSB nu a reușit să o învingă pe Rapid din 6 noiembrie 2022, când s-a impus cu 3-1, conform informațiilor de pe site-ul LPF.

Rapid a obținut cinci victorii consecutive pe teren propriu. Echipa este neînvinsă de cinci etape, având în palmares trei victorii și două egaluri. De partea cealaltă, FCSB nu a suferit nicio înfrângere în ultimele 13 etape din campionat, în care a acumulat opt victorii și cinci egaluri.

Becali, atac la asistentul Ghinguleac

Gigi Becali a fost prezent în direct la emisiunea Fotbal Club, unde a lansat un atac dur împotriva asistentului Radu Ghinguleac. Patronul echipei FCSB a solicitat intervenția SRI-ului și a cerut o anchetă în legătură cu acesta.

„Aici e vorba că, eu dau vina pe Ghinguleac, iar omul ăsta ce a făcut. Vezi la centrul terenului și nu vezi în fața ta la Radunovic și la Miculescu, e cam portocaliu. Părerea mea, că Ghinguleac e dubios, cum, acolo vezi și acolo nu vezi? Trebuie pus sub urmărire telefonul, să îi urmărească SRI telefonul. E prea evident, în fața ta la doi metri îl calcă, după care aia la Dawa, care e mai cartonaș galben?

Nemulțumit de arbitraj, patronul FCSB ripostează

Gigi Becali a evaluat situațiile de arbitraj discutabile din meciul dintre Rapid și FCSB. Patronul echipei campioane a început prin a compara faultul comis de Manea în minutul 3 cu cel al lui Dawa din minutul 36.

„Vă rog să arătați faultul lui Manea la Radunovic, dar și pe al lui Dawa, să ne convingem. Eu zic că la faultul lui Manea din minutul 3 e de roșu, îl calcă pe gleznă.

Dacă intrarea lui Dawa e de galben, asta e de roșu. Eu nu știu ce obișnuiesc arbitrii, eu spun doar ce văd. Dawa îl calcă foarte puțin. Păi și atunci ce facem? La primul galben al lui Dawa nu e vinovat Petrescu, e Ghinguleac. Venind de la Ghinguleac… Ghinguleac nu făcea așa ceva, îl știam un om corect. Asta mă face să mă întreb ce se întâmplă”, a mai afirmat Gigi Becali

Becali enumeră greșelile de arbitraj

Gigi Becali a continuat să abordeze și alte decizii ale brigăzii de arbitri din timpul meciului dintre Rapid și FCSB, subliniind că echipa sa a fost evident dezavantajată.

„Faultul lui Kait la Miculescu e de roșu. Dacă nici asta nu e de roșu, care mai e? Păi îi rupe piciorul, îl distruge. E posibil să fi influențat presiunile lui Șumudică. eu nu dau vina pe Petrescu, eu dau vina pe Ghinguleac.

Și pe final, la Ngezana putea fi penalty. Nu am eu o problemă, se vede că îl atinge. Nu vrei să dai penalty, dar când sunt două roșii și nu dai nimic, iar la Dawa, la două atingeri, îi dai galben, nu e în regulă.

Cred că se ascunde ceva cu Ghinguleac. Nu dau vina pe Petrescu, dar la faza lui Dawa trebuie să intervină VAR-ul. Îi dă cu pumnul în față, îi dă capul pe spate. Penalty clar!

Nu am nicio informație, dar așa ceva? Cum să intervii să dai două galbene aiurea?”, a mai spus patronul FCSB la finalul meciului.