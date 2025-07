EVZ Special De la Ford la Maxx Mobility. Povestea unui CEO care pariază pe inovația auto chinezească. Video







În cadrul unei noi ediții a podcastului „Picătura de business” subiectul principal a fost industria auto. Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, l-a avut ca invitat pe Cristian Prichea, CEO Maxx Mobility, o companie care aduce pe piața românească mărcile auto chinezești Geely și Link&Co. Potrivit invitatului, până acum au fost achiziționate aproximativ 350 de autoturisme SUV Geely și alte 50 din cadrul modelelor Lynk&Co.

Podcastul s-a axat pe avantajele cu care vin la pachet mașinile chinezești. De asemenea, invitatul a vorbit despre prețuri, facilități și feedback-ul primit din partea sutelor de români care au ales să achiziționeze o astfel de mașină.

Cristian Prichea a ocupat poziții de top management în cadrul unor companii importante precum Ford, înainte de a ajunge la Maxx Mobility. „Sunt o persoană care se adaptează relativ ușor și pot face față mai multor medii de lucru diferite, inclusiv în cadrul aceleași companii. Am ocupat diverse poziții și am activat în medii de lucru diferite. Pentru o perioadă de timp, la Ford, spre exemplu, am avut posibilitatea să lucrez în Germania. Am fost detașat acolo 2 ani și jumătate și am ocupat poziția de sales coordinator pe mai multe piețe din Europa. A fost au fost o experiență plăcută, un mediu de lucru total diferit”, a explicat invitatul.

Ulterior, Cristian a trecut de la o companie consacrată, Ford, la un start-up care la acea vreme era un lucru nou pe piața românească: Spark. „Îmi plac foarte mult provocări. După 12 ani de Ford, am simțit că este nevoie de o schimbare în carieră. Inițial, am cochetat și cu gândul de a-mi deschide propriul business, dar a apărut această oportunitate cu Spark. Era un concept nou, o companie care desfășura servicii de car sharing. Aveam o flotă de 600 de mașini. Pot să spun că piața din România este ușor nepregătită pentru un astfel de concept.

În primul rând, este vorba de consumator. Ne confruntam zilnic cu diverse provocări, de la accidente ușoare făcute de clienți iresponsabili până la furturi din mașini, oglinzi, covorașe, butoane de bord. A fost un concept nou și dinamic, aveam oameni 24/7 pe străzile din București. Ne-am confruntat și cu provocări din partea autorităților, motiv pentru care am ales să stopăm business-ul. A fost un lucru frustrant având în vedere inovația proiectului, care funcționa bine în alte state, precum Bulgaria, Lituania, și era sprijinit de instituțiile statului. Spark rezolva două probleme majore, traficul și poluarea pentru că erau mașini electrice”, a precizat Prichea.

După închiderea Spark, Cristian Prichea a activat o perioadă în alte domenii. Dar, odată cu Maxx Mobility, acesta s-a întors la adevărata sa pasiune. „Operațiunile au fost deschise la începutul lunii septembrie 2024. Eu am ajuns în echipă la 1 decembrie 2024. Am înțeles potențialul pe care brandurile chinezești le pot avea în Europa și implicit în România. Ulterior, am luat am luat decizia să mă alătur unui proiect pe care îl consider de succes”, a adăugat CEO -ul companiei.

Invitatul a precizat că piața europeană are nevoie de astfel de produse. Motivul principal este faptul că vorbim de o calitate superioară. „Eu sunt încrezător în brandurile chinezești. Se întâmplă un fenomen în momentul de față, și nu doar în România, ci și în Europa. Dacă ne uităm la ultimii 2-3 ani de zile, vedem cum multe branduri chinezești au intrat pe piața europeană. Este normal ca și comunitatea locală, comunitatea europeană, să aibă acces la produse care din punct de vedere tehnologic, al performanței, al designului pot combate orice brand european”, explică Cristian Prichea.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI .