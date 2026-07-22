Un autoturism Mercedes folosit pentru instruirea viitorilor șoferi a luat foc marți seara, în timp ce circula pe Bulevardul Ion Mihalache din București. În mașină se aflau o cursantă și instructorul auto Cătălin Vînjeanu, cunoscut pe TikTok. Cei doi au reușit să iasă din mașină cu doar câteva momente înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări. Pe rețelele sociale, celebrul instructor auto le-a arătat urmăritorilor lui ce a rămas din bolidul de lux.

Incidentul s-a produs în timp ce mașina circula dinspre Piața Victoriei. Instructorul spune că a simțit un miros puternic de benzină și, inițial, a crezut că provine de la alte autoturisme din trafic.

După ce a coborât din mașină, acesta susține că a observat o dâră de carburant sub autoturism și a realizat că situația este extrem de periculoasă. Instructorul a povestit că a reușit să îi spună cursantei să coboare imediat, iar câteva clipe mai târziu mașina a fost cuprinsă de flăcări.

„Veneam dinspre Piața Victoriei. Am simțit miros de benzină și am crezut inițial că este de la alte mașini. În față aveam o mașină electrică și atunci i-am zis elevei „trage pe dreapta”. Am coborât și am văzut dâra de benzină sub mașină. Atât am apucat să-i zic elevei „coboară acum!” că s-a aprins cu o bubuitură. Direct vâlvătaie de trei metri înalțime. Am crezut că am murit.

Dumnezeu ne iubește! Am scăpat doar cu ceva pârlituri pe mâini și pe picioare. În rest nimeni nu a pățit nimic. Doamne ajută!”, a povestit instructorul auto, potrivit Click.

Un echipaj de pompieri se afla în zonă în momentul producerii incidentului. Salvatorii interveneau pentru îndepărtarea unui copac doborât de furtunile și vântul puternic din Capitală, astfel că au ajuns rapid la autoturismul cuprins de flăcări.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit la instalația electrică a mașinii.

În urma incendiului, autoturismul a fost distrus aproape în totalitate. După incident, Cătălin Vînjeanu a postat pe internet imagini cu bolidul mistuit de flăcări.

„Merțanu vă mulțumește că l-ați condus și se retrage din activitate”, a scris instructorul auto într-o postare.