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Masacru provocat de ruși în Zaporojie. Volodimir Zelenski denunță un bombardament oribil soldat cu zeci de victime

Masacru provocat de ruși în Zaporojie. Volodimir Zelenski denunță un bombardament oribil soldat cu zeci de victimesursa: captură video
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Din cuprinsul articolului

Satul Komîșuvaha din regiunea Zaporojie, localitate aflată în sud-estul Ucrainei, a fost ținta unor atacuri aeriene devastatoare lansate de forțele armate ruse. Bombardamentele s-au soldat cu pierderi tragice de vieți omenești și au vizat infrastructura unde populația civilă căuta sprijin, conform AFP.

Masacru provocat de ruși în Zaporojie. Volodimir Zelenski denunță un bombardament oribil soldat cu zeci de victime

Conform informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, loviturile aeriene au fost efectuate prin intermediul mai multor drone de atac. Satul a fost bombardat succesiv pe parcursul zilei de luni, ceea ce a dus la decesul a cel puțin 18 persoane și la rănirea altor localnici.

Școală cu rol de centru de sprijin umanitar, transformată în țintă

Principala țintă a loviturilor a fost o unitate de învățământ din localitate. Clădirea nu mai funcționa ca școală obișnuită, ci fusese adaptată pentru a răspunde nevoilor comunității afectate de conflict, fiind locul unde civilii se adunau pentru a primi ajutoare esențiale.

Reacția liderului de la Kiev

Liderul de la Kiev a reacționat dur după confirmarea bilanțului tragic din sud-estul țării. El a transmis un mesaj public prin care a condamnat cu fermitate acțiunea militară rusescă asupra spațiilor destinate asistenței populației civile.

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”Începând din această (luni) dimineaţa, satul a fost atins în mai multe rânduri de bombe. Atacurile au vizat o şcoală folosită pentru nevoi umanitare. Populaţia primea acolo ajutor”, scrie pe reţele de socializare şeful statului ucrainean.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursă foto: Facebook

Reacția președintelui ucrainean subliniază gravitatea atacului executat de trupele ruse, acesta denunțând un bombardament ”absolut oribil”, relatează AFP. Contextul de securitate din regiunea Zaporojie rămâne extrem de tensionat, pe fondul bombardamentelor constante asupra infrastructurii civile.

Lovitura dată de Ucraina în weekend

Altfel, forțele din Ucraina au atacat, în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2026, combinatul Kamenski din regiunea Rostov, Rusia, o unitate industrială implicată în producția de rachete pentru industria militară rusă.

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