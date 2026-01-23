Martorii lui Plahotniuc. Un fost ministru va fi adus forţat în instanţă

Republica Moldova. Trei din cei 26 martori ai apărării în dosarul de învinuire în frauda bancară a lui Vladimir Plahotniuc refuză să facă declaraţii în instanţă.

Este vorba despre fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un presupus complice al fostului lider al Partidului Democrat în mai multe scheme de fraudă, precum şi despre fostul ministru de stat în Guvernul condus de Vladimir Filat, Victor Bodiu. La fel, a refuzat să facă declaraţii şi fostul deputat Denis Ulanov.

Dacă în cazul lui Andronachi, care se află în arest preventiv, justificările i-au fost acceptate, în cazul lui Bodiu instanţa a dispus aducerea forţată.

Fostul deputat Vladimir Andonachi, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc este învinuit în mai multe dosare, inclusiv în dosarul fraudei bancare.

Fostul deputat a transmis din Penitenciarul nr.13 o cerere, în care anunţă că se abține să dacă declaraţii în dosarul "Frauda bancară", deoarece este judecat într-un caz conex al aceluiaşi dosar.

Într-o pledorie din 2023, în cadrul unei şedinţe de judecată în care se examina prelungirea mandatului de arestare, Vladimir Andronachi a declarat că este nevinovat şi că a fost făcut ţap ispăşitor la comandă politică.

Vladimir Andronachi s-a victimizat în discursul său, menţionând că singurul său păcat este că în 2003 l-a cunoscut pe Vladimir Plahotniuc când, după absolvirea facultăţii, a venit să lucreze la compania Petrom Moldova.

În afară de procurori, fostul deputat i-a mai învinuit şi pe jurnalişti că l-au făcut membru al unui grup criminal organizat şi chiar „principalul criminal”, în realitate fiind vorba de un dosar fabricat. „Eu am muncit toată viaţa, de la 16 ani muncesc, căci părinţii mei sunt oameni simpli. Ei mi-au pus

sechestru pe bunurile mele, ale părinţilor, apartamentul moştenit de soţie. Eu nu am nimic în afara ţări, au făcut comisie rogatorie şi au verificat. Voi lupta din răsputeri să mi se întoarcă ce mi-au luat, ca să-mi pot întreţine familia şi copiii, părinţii bătrâni”, a adăugat atunci Andronachi.

Victor Bodiu nu a răspuns la apeluri şi nici nu a dat curs citaţiilor de a se prezenta în instanţă în calitate de martor al apărării lui Plahotniuc. La recomandarea instanței, avocații au solicitat ca Victor Bodiu să fie adus cu forța la ședința de judecată. Procurorul Alexandru Cernei s-a opus.

Instanța a dispus ca Bodiu să fie identificat și adus silit.

Amintim că, în sentinţa de condamnareaa lui Vlad Filat pronunţată de prima instanţă, se face referinţă şi la declaraţia lui Victor Bodiu în calitate de martor al acuzării. Fostul funcţionar a vorbit despre faptul că s-a întâlnit cu Neumyvakin în clădirea Guvernului de la Chişinău, la indicaţia lui Filat, unde a vorbit despre cedarea activelor neperformante ale Băncii de Economii unei bănci din Rusia.

Săptămâna trecută fostul premier Vlad Filat a depus o plângere la Procuratura Anticorupţie pe numele lui Victor Bodiu. Filat îl acuză pe Victor Bodiu că a declarat, sub jurământ, că în februarie 2013, ar fi avut loc, la indicaţia şefului Guvernului, o întâlnire în clădirea Guvernului Republicii Moldova, între el și un presupus reprezentant al unei bănci rusești, Pavel Neumîvakin.

„Potrivit martorului, această întâlnire ar fi stat la originea unor decizii majore legate de Banca de Economii și ar fi constituit punctul de plecare al unei pretinse conduite infracționale care mi-a fost imputată ulterior.

Am prezentat instanțelor probe oficiale ale Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și ale autorităților de frontieră ale Ucrainei, care demonstrează fără echivoc că persoana indicată de martor nu a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în perioada respectivă și nu putea ajunge la Chișinău pe nicio cale”, a declarat Filat.

Ex-deputatul fostului partid Șor, Denis Ulanov, a refuzat să depună declarații ca martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc.

Iniţial, Ulanov nu a dat curs citaţiei, motivând că este bolnav. Ulterior, a transmis prin intermediul avocatului o cerere în care a spus că refuză să dea declaraţii pe motiv că este inculpat şi el în dosarul fraudei bancare.

În 2021, Procuratura Anticorupție a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care Denis Ulanov este acuzat de „escrocherie” și „spălare de bani”, ambele infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale. Procurorii au instituit sechestre pe bunurile acestuia estimate la peste 9,7 milioane de lei. Ulanov pledează nevinovat.

În 2021, Denis Ulanov a comentat decizia Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie, care a refuzat, în primăvara anului 2021, revizuirea sentinţei lui Filat din 2016.

Acesta l-a acuzat pe fostul premier de frauda bancară.

Deputatul Ulanov a mai spus atunci că instanţa a stabilit că schema cu creditele neperformante a fost gândită de Vlad Filat şi implementată de Victor Bodiu, iar Bodiu, în calitate de martor pe acest dosar a declarat că da, el a primit de la Vlad Filat indicaţii să pună în aplicare schema de spălare a balanţei Băncii de Economii.